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ВАКС призначив дату розгляду справи одеського "Краяну"

22 вересня 2023 13:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
ВАКС призначив дату розгляду справи одеського "Краяну"
Завод "Краян". Фото: НАБУ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) призначив дату розгляду справи одеського "Краяну". Рішення було ухвалено після двох років підготовчого судового засідання. Судове засідання призначено на 22 жовтня.

Про це повідомляє САП. 

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Справа одеського "Краяну"

Справа стосується обвинувачень Одеського міського голови та інших осіб у заволодінні коштами бюджету на суму понад 92 мільйони гривень. Угоду замаскували під придбання для потреб міста будівлі за завищеною вартістю. Сплачені гроші чиновники планували легалізувати.

Крім Труханова, обвинуваченими у "справі Краяна" проходять його заступник Павло Вугельман, ексголова постійної комісії міськради з комунальної власності Василь Шкрябай, колишній директор муніципального департаменту комунальної власності Олексій Спектор та ексзаступник Володимир Радіонов, директор ТОВ "Девелопмент еліт" (продавець адмінбудівлі) Петро Загодиренко, директор ТОВ Valton Group Ігор Кравченко та директорка підприємства "Брокбізнесконсалт" Галина Богданова (оцінювач).

Схема заволодіння коштами. Фото: НАБУ
Схема заволодіння коштами. Фото: НАБУ

Ця справа розпочалася ще з жовтня 2018 року і розглядалася в Малиновському районному суді міста Одеса. У липні 2019 року Малиновський районний суд виніс виправдувальний вирок Одеському міському голові та іншим особам.

Однак 11 лютого 2021 року Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційні скарги прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо скасування виправдувального вироку Малиновського районного суду міста Одеси та вирішила передати справу для нового розгляду до Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, 13 вересня на вимогу детективів НАБУ і за погодженням прокурора САП слідчий суддя ВАКС призначив заочний арешт колишньому директору ДП "Поліграфкомбінат". Максим Степанов підозрюється у привласненні та легалізації пів мільярда гривень.

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