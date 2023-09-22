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ВАКС назначил дату рассмотрения дела одесского "Краяна"

22 сентября 2023 13:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
ВАКС назначил дату рассмотрения дела одесского "Краяна"
Завод "Краян". Фото: НАБУ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) назначил дату рассмотрения дела одесского "Краяна". Решение было принято после двух лет предварительного судебного заседания. Судебное заседание назначено на 22 октября.

Об этом сообщает САП.

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Дело касается обвинений Одесского городского головы и других лиц в завладении средствами бюджета на сумму более 92 миллионов гривен. Соглашение замаскировали под покупку для нужд города здания по завышенной стоимости. Уплаченные деньги чиновники планировали легализовать.

Кроме Труханова, обвиняемыми по "делу Краяна" проходят его заместитель Павел Вугельман, экс-председатель постоянной комиссии горсовета по коммунальной собственности Василий Шкрябай, бывший директор муниципального департамента коммунальной собственности Алексей Спектор и экс-заместитель Владимир Радионов, директор ООО "Девелопмент элит" (директор ООО Valton Group Игорь Кравченко и директор предприятия "Брокбизнесконсалт" Галина Богданова (оценщик).

Схема завладения денежными средствами. Фото: НАБУ
Схема завладения денежными средствами. Фото: НАБУ

Это дело началось еще с октября 2018 года и рассматривалось в Малиновском районном суде города Одесса. В июле 2019 года Малиновский районный суд вынес оправдательный приговор Одесскому городскому голове и другим лицам.

Однако 11 февраля 2021 года Апелляционная палата ВАКС удовлетворила апелляционные жалобы прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры по отмене оправдательного приговора Малиновского районного суда города Одессы и решила передать дело для нового рассмотрения в Высший антикоррупционный суд.

Напомним, 13 сентября по требованию детективов НАБУ и по согласованию прокурора САП следователь судья ВАКС назначил заочный арест бывшему директору ГП "Полиграфкомбинат". Максим Степанов подозревается в присвоении и легализации пол миллиарда гривен.

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