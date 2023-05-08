"Справа Краяну": ВАКС призначив дату апеляції для Труханова

Мер Одеси Геннадій Труханов. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE

5 травня міського голову Одеси Геннадія Труханова випустили з СІЗО під заставу у 13,42 млн гривень. Втім адвокати мера подали апеляційний позов. ВАКС назначив засідання вже на завтра, 9 травня.

Про це повідомляє пресцентр ВАКС.

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"Надійшла апеляційна скарга сторони захисту на ухвалу ВАКС від 4 травня 2023 року про застосування до міського голови Одеси запобіжного заходу у виді тримання під вартою з альтернативою внесення 13,42 млн грн застави. Розгляд апеляційної скарги у справі №521/17260/18 призначено на 9 травня 2023 року 11:00", — йдеться в повідомленні.

Справа Краяна

Нагадаємо, крім Труханова, обвинуваченими у "справі Краяна" проходять його заступник Павло Вугельман, ексголова постійної комісії міськради з комунальної власності Василь Шкрябай, колишній директор муніципального департаменту комунальної власності Олексій Спектор та ексзаступник Володимир Радіонов, директор ТОВ "Девелопмент еліт" (продавець адмінбудівлі) Петро Загодиренко, директор ТОВ Valton Group Ігор Кравченко та директорка підприємства "Брокбізнесконсалт" Галина Богданова (оцінювач).

Їх звинувачують у заволодінні 93 млн гривень із бюджету Одеси. Угоду замаскували під придбання для потреб міста будівлі за завищеною вартістю. Сплачені гроші чиновники планували легалізувати.

У вівторок, 25 квітня, мер Одеси заявив, що "триває політичне полювання на нього як мера міста з боку САП". За словами Труханова, він є військовим, який давав присягу державі, а переховуватися не має наміру.

27 квітня, ще двом обвинуваченим у справі одеського "Краяну" обрано запобіжні заходи. Це відбулося за клопотанням прокурора САП та колегії суддів ВАКС.