Мера Одеси Геннадія Труханова випустили під заставу 13 млн гривень

Мер Одеси Геннадій Труханов. Фото: УНІАН

Міського голову Одеси Геннадія Труханова випустили під заставу у 13,42 млн гривень. Гроші вніс депутат промерської фракції "Довіряй Ділам" Дмитро Танцюра.

Про це Танцюра повідомив Суспільному.

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Відомо, що раніше Труханова взяли під варту у справі щодо заводу “Краян”. Альтернативу визначили у 13 млн гривень.

У пресслужбі суду повідомили, що адвокат Труханова подав скарги до Апеляційної палати ВАКС. Засідання призначене наступного тижня.

В Одесі може бути кілька влад

За словами голови Одеської обласної організації “Комітет виборців України” Анатолія Бойка, якщо Геннадій Труханов залишиться у СІЗО, то у місті може наступити таке, що буде кілька влад.

"Якщо мер Одеси раптом опиниться в СІЗО, чи буде двовладдя або якщо буде призначено військову адміністрацію — це будуть нові люди і їм потрібен час, щоб увійти в курс справи, якщо вони це захочуть робити. Тому ми входимо до певної зони турбулентності, або вона Принаймні в Одесі посилюватиметься в політичному плані. З огляду на ще, що у нас немає голови обласної адміністрації, це також створює додаткові ризики", — сказав він.

Нагадаємо, що 25 квітня Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід міському голові Одеси Геннадію Труханову у справі заводу "Краян". Замість особистого зобов'язання йому призначили заставу у розмірі 30,866 млн гривень. Водночас мер Одеси заявив, що "триває політичне полювання на нього як мера міста з боку САП". За словами Труханова, він є військовим, який присягав державі, а ховатися не має наміру.

А 4 травня Геннадія Труханова ув'язнили, бо він не вніс певну йому заставу.