Мэра Одессы Геннадия Труханова выпустили под залог в 13 млн гривен
Городского главу Одессы Геннадия Труханова выпустили под залог в 13,42 млн гривен. Деньги внес депутат промерской фракции “Доверяй Делам” Дмитрий Танцюра.
Об этом Танцюра сообщил Суспільному.
Залог за Труханова
Известно, что ранее Труханова взяли под стражу по делу касаемо завода “Краян”. Альтернативу определили в 13 млн гривен.
В пресс-службе суда сообщили, что адвокат Труханова подал жалобы в Апеляционную палату ВАКС. Заседание назначено на следующую неделю.
В Одессе может быть несколько властей
ПО словам главі Одесской областной организации “Комитет избирателей Украины” Анатолия Бойко, если Геннадий Труханов останется в СИЗО, то в городе может наступить такое, что будет несколько властей.
"Если мэр Одессы вдруг окажется в СИЗО, будет двоевластие или если будет назначена военная администрация — это будут новые люди и им нужно будет время, чтобы войти в курс дела, если они это захотят делать. Поэтому мы входим в определенную зону турбулентности, или она, по крайней мере, в Одессе будет усиливаться в политическом плане. Учитывая еще, что у нас нет главы областной администрации, это тоже создает дополнительные риски", — сказал он.
Напомним, что 25 апреля Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения городскому председателю Одессы Геннадию Труханову по делу завода "Краян". Вместо личного обязательства ему назначили залог в размере 30,866 млн гривен. В то же время мэр Одессы заявил, что "длится политическая охота на него как мэра города со стороны САП". По словам Труханова, он является военным, который давал присягу государству, а скрываться не намерен.
А 4 мая Геннадия Труханова заключили под стражу, потому что он не внес определенный ему залог.