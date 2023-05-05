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Мэра Одессы Геннадия Труханова выпустили под залог в 13 млн гривен

5 мая 2023 19:35
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Мэра Одессы Геннадия Труханова выпустили под залог в 13 млн гривен
Мэр Одессы Геннадий Труханов. Фото: УНИАН
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Городского главу Одессы Геннадия Труханова выпустили под залог в 13,42 млн гривен. Деньги внес депутат промерской фракции “Доверяй Делам” Дмитрий Танцюра.

Об этом Танцюра сообщил Суспільному.

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Известно, что ранее Труханова взяли под стражу по делу касаемо завода “Краян”. Альтернативу определили в 13 млн гривен.

В пресс-службе суда сообщили, что адвокат Труханова подал жалобы в Апеляционную палату ВАКС. Заседание назначено на следующую неделю.

В Одессе может быть несколько властей

ПО словам главі Одесской областной организации “Комитет избирателей Украины” Анатолия Бойко, если Геннадий Труханов останется в СИЗО, то в городе может наступить такое, что будет несколько властей.

"Если мэр Одессы вдруг окажется в СИЗО, будет двоевластие или если будет назначена военная администрация — это будут новые люди и им нужно будет время, чтобы войти в курс дела, если они это захотят делать. Поэтому мы входим в определенную зону турбулентности, или она, по крайней мере, в Одессе будет усиливаться в политическом плане. Учитывая еще, что у нас нет главы областной администрации, это тоже создает дополнительные риски", — сказал он.

Напомним, что 25 апреля Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения городскому председателю Одессы Геннадию Труханову по делу завода "Краян". Вместо личного обязательства ему назначили залог в размере 30,866 млн гривен. В то же время мэр Одессы заявил, что "длится политическая охота на него как мэра города со стороны САП". По словам Труханова, он является военным, который давал присягу государству, а скрываться не намерен.

А 4 мая Геннадия Труханова заключили под стражу, потому что он не внес определенный ему залог.

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