Суд взяв Труханова під варту: подробиці справи

Геннадій Труханов. Фото: Новини.LIVE

В ході чергового засідання по справі "Краян", міського голову Одеси взято під варту. Геннадій Труханов не вніс заставу, яку було обрано 25 квітня й САП подав клопотання на зміну запобіжного заходу.

Про це повідомляє САП.

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Після того, як Труханов не вніс запропоновану судом заставу у розмірі 30,866 млн грн, прокурор САП подав клопотання на зміну запобіжного заходу до колегії суддів ВАКС.

"ВАКС, заслухавши доводи сторін, частково задовольнив клопотання та застосував до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення 13,420 млн грн застави. На виконання рішення суду обвинуваченого взято під варту в залі суду", — йдеться в повідомленні.

Справа Краяну

Нагадаємо, крім Труханова, обвинуваченими у "справі Краяна" проходять його заступник Павло Вугельман, ексголова постійної комісії міськради з комунальної власності Василь Шкрябай, колишні директор муніципального департаменту комунальної власності Олексій Спектор та ексзаступник Володимир Радіонов, директор ТОВ "Девелопмент еліт" (продавець адмінбудівлі) Петро Загодиренко, директор ТОВ Valton Group Ігор Кравченко та директорка підприємства "Брокбізнесконсалт" Галина Богданова (оцінювач).

Їх звинувачують у заволодінні 93 млн гривень із бюджету Одеси. Угоду замаскували під придбання для потреб міста будівлі за завищеною вартістю. Сплачені гроші чиновники планували легалізувати.

У вівторок, 25 квітня, Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід міському голові Одеси Геннадію Труханову в справі заводу "Краян". Замість особистого зобов'язання йому призначили заставу в розмірі 30 866 000 гривень. Водночас мер Одеси заявив, що "триває політичне полювання на нього як мера міста з боку САП". За словами Труханова, він є військовим, який давав присягу державі, а переховуватися не має наміру.

27 квітня, ще двом обвинуваченим у справі одеського "Краяну" обрано запобіжні заходи. Це відбулося за клопотанням прокурора САП та колегії суддів ВАКС.