Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow "Справа Краяну": суд взяв Труханова під варту arrow

"Справа Краяну": суд взяв Труханова під варту

4 травня 2023 16:57
оновлено: 17:13
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Суд взяв Труханова під варту: подробиці справи
Геннадій Труханов. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В ході чергового засідання по справі "Краян", міського голову Одеси взято під варту. Геннадій Труханов не вніс заставу, яку було обрано 25 квітня й САП подав клопотання на зміну запобіжного заходу.

Про це повідомляє САП.

Читайте також:

Після того, як Труханов не вніс запропоновану судом заставу у розмірі 30,866 млн грн, прокурор САП подав клопотання на зміну запобіжного заходу до колегії суддів ВАКС.

"ВАКС, заслухавши доводи сторін, частково задовольнив клопотання та застосував до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення 13,420 млн грн застави. На виконання рішення суду обвинуваченого взято під варту в залі суду", — йдеться в повідомленні. 

Справа Краяну

Нагадаємо, крім Труханова, обвинуваченими у "справі Краяна" проходять його заступник Павло Вугельман, ексголова постійної комісії міськради з комунальної власності Василь Шкрябай, колишні директор муніципального департаменту комунальної власності Олексій Спектор та ексзаступник Володимир Радіонов, директор ТОВ "Девелопмент еліт" (продавець адмінбудівлі) Петро Загодиренко, директор ТОВ Valton Group Ігор Кравченко та директорка підприємства "Брокбізнесконсалт" Галина Богданова (оцінювач).

Їх звинувачують у заволодінні 93 млн гривень із бюджету Одеси. Угоду замаскували під придбання для потреб міста будівлі за завищеною вартістю. Сплачені гроші чиновники планували легалізувати.

У вівторок, 25 квітня, Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід міському голові Одеси Геннадію Труханову в справі заводу "Краян". Замість особистого зобов'язання йому призначили заставу в розмірі 30 866 000 гривень. Водночас мер Одеси заявив, що "триває політичне полювання на нього як мера міста з боку САП". За словами Труханова, він є військовим, який давав присягу державі, а переховуватися не має наміру. 

27 квітня, ще двом обвинуваченим у справі одеського "Краяну" обрано запобіжні заходи. Це відбулося за клопотанням прокурора САП та колегії суддів ВАКС.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB