Правоохоронці змінили запобіжні заходи ще двом обвинуваченим у справі одеського "Краяну"
Сьогодні, 27 квітня, ще двом обвинуваченим у справі одеського "Краяну" обрано запобіжні заходи. Це відбулося за клопотанням прокурора САП та колегії суддів ВАКС.
Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Справа "Краян"
Запобіжні заходи було змінено директору департаменту Одеської міськради та голові постійної комісії Одеської міськради з питань комунальної власності. У САП наголосили, що ці посади зазначені на момент вчинення злочину.
"Суд частково задовольнив клопотання та застосував до обвинувачених запобіжні заходи у вигляді застави у розмірі 1,342 млн грн та 6,710 млн грн відповідно", — йдеться у повідомленні.
У разі внесення застави на обвинувачених буде покладено відповідні процесуальні обов’язки.
Нагадаємо, у вівторок, 25 квітня, Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід міському голові Одеси Геннадію Труханову в справі заводу "Краян". Замість особистого зобов'язання йому призначили заставу в розмірі 30,866 млн грн.
Також ми писали, що слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою одному з учасників злочинної організації, яка тримала на контролі посадовців Одеської міської ради. Ним виявився колишній перший заступник Труханова. В повідомленні САП не вказується ім’я та прізвище обвинуваченого, втім зазначимо, що посаду першого заступника міського голови Одеси займав Михайло Кучук. Його звільнили в січні цього року.