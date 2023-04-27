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Правоохоронці змінили запобіжні заходи ще двом обвинуваченим у справі одеського "Краяну"

27 квітня 2023 21:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Правоохоронці змінили запобіжні заходи ще двом обвинуваченим у справі одеського "Краяну"
Покинутий промисловий завод в Одесі "Краян". Фото: Usionline
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 27 квітня, ще двом обвинуваченим у справі одеського "Краяну" обрано запобіжні заходи. Це відбулося за клопотанням прокурора САП та колегії суддів ВАКС.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

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Запобіжні заходи було змінено директору департаменту Одеської міськради та голові постійної комісії Одеської міськради з питань комунальної власності. У САП наголосили, що ці посади зазначені на момент вчинення злочину. 

"Суд частково задовольнив клопотання та застосував до обвинувачених запобіжні заходи у вигляді застави у розмірі 1,342 млн грн та 6,710 млн грн відповідно", — йдеться у повідомленні.

У разі внесення застави на обвинувачених буде покладено відповідні процесуальні обов’язки.

Нагадаємо, у вівторок, 25 квітня, Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід міському голові Одеси Геннадію Труханову в справі заводу "Краян". Замість особистого зобов'язання йому призначили заставу в розмірі 30,866 млн грн.

Також ми писали, що слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою одному з учасників злочинної організації, яка тримала на контролі посадовців Одеської міської ради. Ним виявився колишній перший заступник Труханова. В повідомленні САП не вказується ім’я та прізвище обвинуваченого, втім зазначимо, що посаду першого заступника міського голови Одеси займав Михайло Кучук. Його звільнили в січні цього року.

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