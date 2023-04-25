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Суд у справі одеського "Краяну" триває: фігурантів викликали на засідання до Києва

25 квітня 2023 10:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Суд у справі одеського "Краяну" триває
Геннадій Труханов у власному кабінеті. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Фігурантам справи заводу "Краян" хочуть змінити запобіжний захід. Відповідне клопотання подав прокурор.

Про це повідомили в Центрі протидії корупції.

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У заяві відомства йдеться, що на судове засідання викликали усіх фігурантів справи, зокрема міського голову Одеси Геннадія Труханова. Суд має відбутися сьогодні. 

Зазначимо, що минуле засідання не відбулося через відсутність одеського мера, який був у відрядженні в Японії. Це вже другий рік, коли ВАКС не може розпочати розгляд справи, і хоча було призначено близько 35 засідань, навіть підготовче засідання так і не відбулося.

Справа Краяну

Нагадаємо, крім Труханова, обвинуваченими у "справі Краяна" проходять його заступник Павло Вугельман, ексголова постійної комісії міськради з комунальної власності Василь Шкрябай, колишні директор муніципального департаменту комунальної власності Олексій Спектор та ексзаступник Володимир Радіонов, директор ТОВ "Девелопмент еліт" (продавець адмінбудівлі) Петро Загодиренко, директор ТОВ Valton Group Ігор Кравченко та директорка підприємства "Брокбізнесконсалт" Галина Богданова (оцінювач). Їх звинувачують у заволодінні 93 млн гривень із бюджету Одеси. Угоду замаскували під придбання для потреб міста будівлі за завищеною вартістю. Сплачені гроші чиновники планували легалізувати.

Нагадаємо, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою одному з учасників злочинної організації, яка тримала на контролі посадовців Одеської міської ради. Ним виявився колишній перший заступник Труханова. В повідомленні САП не вказується ім’я та прізвище обвинуваченого, втім зазначимо, що посаду першого заступника міського голови Одеси займав Михайло Кучук. Його звільнили в січні цього року.

 

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