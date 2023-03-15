Суд знову не зміг розглянути справу "Краяну", де фігурує мер Одеси

Мер міста поїхав у відрядження в Японію

Засідання у справі заводу "Краян", в якій одним із обвинувачених є мер Одеси Геннадій Труханов, знову не відбулося через відсутність деяких сторін захисту. Це вже другий рік, коли ВАКС не може розпочати розгляд справи, і хоча було призначено близько 35 засідань, навіть підготовче засідання так і не відбулося.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Вчора засідання знову було відкладено через відсутність декількох адвокатів і обвинувачених. Двоє захисників були зайняті в іншому процесі, а третій не прибув до Києва через воєнний стан. Він вважає столицю занадто небезпечним містом. Обвинувачені Труханов, Шкрябай та Вугельман також не з'явилися на засідання.

Труханов відправився у відрядження до Японії та просив відкласти слухання. Шкрябай та Вугельман вважали, що можуть взяти участь в засіданні в онлайн-режимі, але їх адвокат помилково не повідомив про це суд.

Один з обвинувачених — Ігор Кравченко — зазначив, що початок засідання без адвоката у підсумку поставить під загрозу вирок, яким би він не був. Також він переклав відповідальність за зрив засідання на суд, адже подавав клопотання про організацію онлайн-конференції, однак, з невідомих причин, його нібито не розглянули.

Прокурор просила застосувати санкції до відсутніх учасників справи. Однак судді вже намагалися боротися з неявками, застосовували штрафи та зверталися до дисциплінарних органів, але це не допомогло розв'язати проблему.

Суд вирішив визначитися з причинами неявки обвинувачених та їхніх адвокатів наступного засідання, яке заплановане на 4 квітня.

Справа Краяну

Нагадаємо, крім Труханова, обвинуваченими у "справі Краяна" проходять його заступник Павло Вугельман, ексголова постійної комісії міськради з комунальної власності Василь Шкрябай, колишні директор муніципального департаменту комунальної власності Олексій Спектор та ексзаступник Володимир Радіонов, директор ТОВ "Девелопмент еліт" (продавець адмінбудівлі) Петро Загодиренко, директор ТОВ Valton Group Ігор Кравченко та директорка підприємства "Брокбізнесконсалт" Галина Богданова (оцінювач). Їх звинувачують у заволодінні 93 млн гривень із бюджету Одеси. Угоду замаскували під придбання для потреб міста будівлі за завищеною вартістю. Сплачені гроші чиновники планували легалізувати.

Нагадаємо, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою одному з учасників злочинної організації, яка тримала на контролі посадовців Одеської міської ради. Ним виявився колишній перший заступник Труханова. В повідомленні САП не вказується ім’я та прізвище обвинуваченого, втім зазначимо, що посаду першого заступника міського голови Одеси займав Михайло Кучук. Його звільнили в січні цього року.