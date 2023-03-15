Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow Суд снова не смог рассмотреть дело "Краяна", где фигурирует мэр Одессы arrow

Суд снова не смог рассмотреть дело "Краяна", где фигурирует мэр Одессы

15 марта 2023 13:45
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Мэр города уехал в командировку в Японию
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Заседание по делу завода "Краян", в котором одним из обвиняемых является мэр Одессы Геннадий Труханов, снова не состоялось из-за отсутствия некоторых сторон защиты. Это уже второй год, когда ВАКС не может приступить к рассмотрению дела, и хотя было назначено около 35 заседаний, даже подготовительное заседание так и не состоялось.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Читайте также:

Вчера заседание снова было отложено из-за отсутствия нескольких адвокатов и обвиняемых. Двое защитников были заняты в другом процессе, а третий не прибыл в Киев из-за военного положения. Он считает столицу слишком опасным городом. Обвиняемые Труханов, Шкрябай и Вугельман тоже не явились на заседание.

Труханов отправился в командировку в Японию и просил отложить слушания. Шкрябай и Вугельман считали, что могут принять участие в заседании в онлайн-режиме, но их адвокат ошибочно не уведомил об этом суд.

Один из обвиняемых — Игорь Кравченко — отметил, что начало заседания без адвоката в итоге поставит под угрозу приговор, каким бы он ни был. Также он переложил ответственность за срыв заседания на суд, ведь подавал ходатайство об организации онлайн-конференции, однако по неизвестным причинам, его якобы не рассмотрели.

Прокурор просила применить санкции к отсутствующим участникам дела. Однако судьи уже пытались бороться с неявками, применяли штрафы и обращались в дисциплинарные органы, но это не помогло решить проблему.

Суд решил определиться с причинами неявки обвиняемых и их адвокатов следующего заседания, запланированного на 4 апреля.

Дело "Краяна"

Напомним, помимо Труханова, обвиняемыми по "делу Краяна" проходят его заместитель Павел Вугельман, экспредседатель постоянной комиссии горсовета по коммунальной собственности Василий Шкрябай, бывшие директор муниципального департамента коммунальной собственности Алексей Спектор и эксзаместитель Владимир Радионов, директор ООО "Девелоплимент" элит Петр Загодиренко, директор ООО Valton Group Игорь Кравченко и директор предприятия "Брокбизнесконсалт" Галина Богданова (оценщик). Их обвиняют в завладении 93 млн. гривен из бюджета Одессы. Соглашение замаскировали под покупку для нужд города здания по завышенной стоимости. Уплаченные деньги чиновники планировали легализовать.

Напомним, следователь судья ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей одному из участников преступной организации, которая держала на контроле должностных лиц Одесского городского совета. Им оказался бывший первый зам. Труханова. В сообщении САП не указывается имя и фамилия обвиняемого, однако отметим, что должность первого заместителя городского головы Одессы занимал Михаил Кучук. Его уволили в январе этого года.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

16:00 Весну будет штормить не на шутку: какой будет завтра погода в Украине

15:59 В Минкульте окончательно определились с вопросом запрета выезда артистов заграницу

Новина з фото

15:56 Пил из луж и ел крошки: история раненого украинского военного, найденного под Бахмутом

15:50 В Одессе можно бесплатно простерилизовать бездомных кошек

15:43 Защитник Мариуполя задонатил большую сумму на проект, послом которого является Оля Полякова

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:31 Дело киностудии имена Довженка: НАБУ завершило расследование

15:28 Футболист сборной Украины отдал на фронт собственный автомобиль

15:28 Стало известно, сколько Украина получила единиц нового вооружения и средств поражения

15:23Онлайн-растаможка авто: Минцифры заставит депутатов еще раз рассмотреть законопроект

15:20 В Одессе водитель Mercedes переехал собаку и оставил ее умирать

Новина з відео

14:20 Критическая инфраструктура в Одесской области будет работать, даже несмотря на обстрелы, — Братчук

Новина з відео

14:10Прокуратура зафиксировала последствия утренних обстрелов Харькова — повреждено учебное заведение

Новина з відео

14:06 Украинские военные эффектно "приземлили" вражеский бомбардировщик Су-24 в Бахмуте

Новина з відео

13:52 Житель Мариуполя показал свою квартиру после "хозяйничания" оккупантов

Новина з відео

13:12 Гуменюк рассказала, когда может произойти очередной массированный обстрел

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

13:05 В Крыму оккупанты начали готовить к войне школьников

Новина з відео

11:52 Россияне опубликовали видео инцидента с американским беспилотником над Черным морем

Новина з відео

11:30 В Украине впервые покажут фильм о деоккупации острова Змеиный

Новина з відео

09:31В Америке показали видеореконструкцию, как российский самолет сбил беспилотник США

Новина з відео

20:43 Обожал Тарас Шевченко: как приготовить постный борщ с карасями

15:23Онлайн-растаможка авто: Минцифры заставит депутатов еще раз рассмотреть законопроект

Новина з фото

15:01 Атаки из артиллерии, пустые улицы и отсутствие коммунальных выгод — как живет прифронтовый Часов Яр

14:23Биткоину прогнозируют заоблачное будущее: сколько будет стоить

06:23Украинцам повысят еще один тариф: сколько придется доплатить

Новина з фото

21:11 Хотела догнать Спирс и Агилеру: как живет поп-принцесса нулевых Менди Мур

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

20:45 Playboy возвращается: ТОП-10 самых горячих и известных обложек мужского глянца

Эксклюзив

18:45Усталость от войны: как изменилась психология украинцев и простят ли они русских

18:24История харьковского косметолога, которая вернулась к жизни благодаря работе

Эксклюзив

17:36Как украинцам не попасть на крючок финансовых пирамид

08:23Кредитная сфера в Украине на грани коллапса: причастен каждый третий украинец

Актуальное по теме

None 15 Март 15:45

Весну будет штормить не на шутку: какой будет завтра погода в Украине

None 15 Март 15:58

В Минкульте окончательно определились с вопросом запрета выезда артистов заграницу

None 15 Март 15:56

Пил из луж и ел крошки: история раненого украинского военного, найденного под Бахмутом

None 15 Март 16:01

В Одессе можно бесплатно простерилизовать бездомных кошек

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB