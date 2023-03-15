Суд снова не смог рассмотреть дело "Краяна", где фигурирует мэр Одессы

Мэр города уехал в командировку в Японию

Заседание по делу завода "Краян", в котором одним из обвиняемых является мэр Одессы Геннадий Труханов, снова не состоялось из-за отсутствия некоторых сторон защиты. Это уже второй год, когда ВАКС не может приступить к рассмотрению дела, и хотя было назначено около 35 заседаний, даже подготовительное заседание так и не состоялось.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Вчера заседание снова было отложено из-за отсутствия нескольких адвокатов и обвиняемых. Двое защитников были заняты в другом процессе, а третий не прибыл в Киев из-за военного положения. Он считает столицу слишком опасным городом. Обвиняемые Труханов, Шкрябай и Вугельман тоже не явились на заседание.

Труханов отправился в командировку в Японию и просил отложить слушания. Шкрябай и Вугельман считали, что могут принять участие в заседании в онлайн-режиме, но их адвокат ошибочно не уведомил об этом суд.

Один из обвиняемых — Игорь Кравченко — отметил, что начало заседания без адвоката в итоге поставит под угрозу приговор, каким бы он ни был. Также он переложил ответственность за срыв заседания на суд, ведь подавал ходатайство об организации онлайн-конференции, однако по неизвестным причинам, его якобы не рассмотрели.

Прокурор просила применить санкции к отсутствующим участникам дела. Однако судьи уже пытались бороться с неявками, применяли штрафы и обращались в дисциплинарные органы, но это не помогло решить проблему.

Суд решил определиться с причинами неявки обвиняемых и их адвокатов следующего заседания, запланированного на 4 апреля.

Дело "Краяна"

Напомним, помимо Труханова, обвиняемыми по "делу Краяна" проходят его заместитель Павел Вугельман, экспредседатель постоянной комиссии горсовета по коммунальной собственности Василий Шкрябай, бывшие директор муниципального департамента коммунальной собственности Алексей Спектор и эксзаместитель Владимир Радионов, директор ООО "Девелоплимент" элит Петр Загодиренко, директор ООО Valton Group Игорь Кравченко и директор предприятия "Брокбизнесконсалт" Галина Богданова (оценщик). Их обвиняют в завладении 93 млн. гривен из бюджета Одессы. Соглашение замаскировали под покупку для нужд города здания по завышенной стоимости. Уплаченные деньги чиновники планировали легализовать.

Напомним, следователь судья ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей одному из участников преступной организации, которая держала на контроле должностных лиц Одесского городского совета. Им оказался бывший первый зам. Труханова. В сообщении САП не указывается имя и фамилия обвиняемого, однако отметим, что должность первого заместителя городского головы Одессы занимал Михаил Кучук. Его уволили в январе этого года.