Суд по делу одесского "Краяна" продолжается

Геннадий Труханов в своем кабинете. Фото: Одесский городской совет

Фигурантам дела завода "Краян" хотят изменить меру пресечения. Соответствующее ходатайство подал прокурор.

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.

Читайте также:

В заявлении ведомства говорится, что на судебное заседание вызвали всех фигурантов дела, в частности, городского голову Одессы Геннадия Труханова. Суд должен пройти сегодня.

Отметим, что прошлое заседание не состоялось из-за отсутствия одесского мэра, находящегося в командировке в Японии. Это уже второй год, когда ВАКС не может приступить к рассмотрению дела, и хотя было назначено около 35 заседаний, даже подготовительное заседание так и не состоялось.

Дело Краяна

Напомним, помимо Труханова, обвиняемыми по "делу Краяна" проходят его заместитель Павел Вугельман, экспредседатель постоянной комиссии горсовета по коммунальной собственности Василий Шкрябай, бывшие директор муниципального департамента коммунальной собственности Алексей Спектор и эксзаместитель Владимир Радионов, директор ООО "Девелоплимент" элит Петр Загодиренко, директор ООО Valton Group Игорь Кравченко и директор предприятия "Брокбизнесконсалт" Галина Богданова (оценщик). Их обвиняют в завладении 93 млн. гривен из бюджета Одессы. Соглашение замаскировали под покупку для нужд города здания по завышенной стоимости. Уплаченные деньги чиновники планировали легализовать.

Напомним, следственный судья ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей одному из участников преступной организации, которая держала на контроле должностных лиц Одесского городского совета. Им оказался бывший первый заместитель Труханова. В сообщении САП не указывается имя и фамилия обвиняемого, однако отметим, что должность первого заместителя городского головы Одессы занимал Михаил Кучук. Его уволили в январе этого года.