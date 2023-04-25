Суд змінив запобіжний захід меру Одеси Труханову у справі заводу "Краян"

Мер Одеси Геннадій Труханов. Фото: УНІАН

У вівторок, 25 квітня, Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід міському голові Одеси Геннадію Труханову у справі заводу "Краян". Замість особистого зобов'язання йому призначили заставу в розмірі 30 866 000 гривень.

Про це повідомили пресслужба ВАКС та Центр протидії корупції.

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Запобіжний захід для Труханова

Прокурор просив застосувати до мера Одеси запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави понад 30 млн гривень.

Судді ВАКС задовольнили клопотання прокурора частково, застосувавши запропоновану заставу. Гроші Труханов має внести впродовж 5 днів.

Крім внесення застави, Труханов повинен носити електронний браслет, утримуватися від спілкування зі свідками, повідомляти про зміну роботи чи місця проживання і з’являтися за викликом суду.

Меру Одеси також заборонили покидати територію України без дозволу суду й зобов’язали здати закордонний паспорт та інші документи, що дають право на виїзд. У разі невиконання обовʼязків заставу стягнуть у дохід бюджету.

Раніше у Труханова був інший запобіжний захід у цій справі. 2018 року суд відпустив його на поруки тодішнього народного депутата від БПП Дмитра Голубова. Прокурор зазначив, що Голубов уже не є депутатом, а Труханов нібито посварився з ним, тобто обставини істотно змінилися.

Прокурор обґрунтовував необхідність посилення запобіжного заходу тим, що Труханов допускав порушення покладених на нього обовʼязків. Зокрема, він неодноразово пропускав судові засідання, і "не завжди причини були поважними". Також, на думку прокурора, є ризик, що Труханов може переховуватися від суду за кордоном.

Водночас мер Одеси заявив, що "триває політичне полювання на нього як мера міста з боку САП". За словами Труханова, він є військовим, який давав присягу державі, а переховуватися не має наміру.

Нагадаємо, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою одному з учасників злочинної організації, яка тримала на контролі посадовців Одеської міської ради. Ним виявився колишній перший заступник Труханова.

В повідомленні САП не вказується ім’я та прізвище обвинуваченого, втім зазначимо, що посаду першого заступника міського голови Одеси займав Михайло Кучук. Його звільнили в січні цього року.