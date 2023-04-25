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Суд изменил меру пресечения мэру Одессы Труханову по делу завода "Краян"

25 апреля 2023 21:59
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Суд изменил меру пресечения мэру Одессы Труханову по делу завода "Краян"
Мэр Одессы Геннадий Труханов. Фото: УНИАН
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во вторник, 25 апреля, Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения городскому председателю Одессы Геннадию Труханову по делу завода "Краян". Вместо личного обязательства ему назначили залог в размере 30,866 млн гривен.

Об этом сообщили пресс-служба ВАКС и Центр противодействия коррупции.

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Прокурор просил применить к мэру Одессы меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залогу более 30 млн гривен.

Судьи ВАКС удовлетворили ходатайство прокурора частично, применив предложенный залог. Деньги Труханов должен быть внесен в течение 5 дней.

Кроме внесения залога, Труханов должен носить электронный браслет, воздерживаться от общения со свидетелями, сообщать об изменении работы или места жительства и появляться по вызову суда.

Мэру Одессы также запретили покидать территорию Украины без разрешения суда и обязали сдать загранпаспорт и другие документы, дающие право на выезд. В случае неисполнения обязанностей залог взыскат в доход бюджета.

Ранее у Труханова была другая мера пресечения по этому делу. В 2018 году суд отпустил его на поруки тогдашнего народного депутата от БПП Дмитрия Голубова. Прокурор отметил, что Голубов уже не депутат, а Труханов якобы поссорился с ним, то есть обстоятельства существенно изменились.

Прокурор обосновывал необходимость усиления меры пресечения тем, что Труханов допускал нарушение возложенных на него обязанностей. В частности, он неоднократно пропускал судебные заседания, и "не всегда причины были уважительными". Также, по мнению прокурора, есть риск, что Труханов может скрываться от суда за границей.

В то же время мэр Одессы заявил, что "длится политическая охота на него как мэра города со стороны САП". По словам Труханова, он является военным, который давал присягу государству, а скрываться не намерен.

Напомним, следователь судья ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей одному из участников преступной организации, которая держала на контроле должностных лиц Одесского городского совета. Им оказался бывший первый зам Труханова.

В сообщении САП не указывается имя и фамилия обвиняемого, однако отметим, что должность первого заместителя городского головы Одессы занимал Михаил Кучук. Его уволили в январе этого года.

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