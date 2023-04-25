Суд изменил меру пресечения мэру Одессы Труханову по делу завода "Краян"
Во вторник, 25 апреля, Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения городскому председателю Одессы Геннадию Труханову по делу завода "Краян". Вместо личного обязательства ему назначили залог в размере 30,866 млн гривен.
Об этом сообщили пресс-служба ВАКС и Центр противодействия коррупции.
Мера предосторожности для Труханова
Прокурор просил применить к мэру Одессы меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залогу более 30 млн гривен.
Судьи ВАКС удовлетворили ходатайство прокурора частично, применив предложенный залог. Деньги Труханов должен быть внесен в течение 5 дней.
Кроме внесения залога, Труханов должен носить электронный браслет, воздерживаться от общения со свидетелями, сообщать об изменении работы или места жительства и появляться по вызову суда.
Мэру Одессы также запретили покидать территорию Украины без разрешения суда и обязали сдать загранпаспорт и другие документы, дающие право на выезд. В случае неисполнения обязанностей залог взыскат в доход бюджета.
Ранее у Труханова была другая мера пресечения по этому делу. В 2018 году суд отпустил его на поруки тогдашнего народного депутата от БПП Дмитрия Голубова. Прокурор отметил, что Голубов уже не депутат, а Труханов якобы поссорился с ним, то есть обстоятельства существенно изменились.
Прокурор обосновывал необходимость усиления меры пресечения тем, что Труханов допускал нарушение возложенных на него обязанностей. В частности, он неоднократно пропускал судебные заседания, и "не всегда причины были уважительными". Также, по мнению прокурора, есть риск, что Труханов может скрываться от суда за границей.
В то же время мэр Одессы заявил, что "длится политическая охота на него как мэра города со стороны САП". По словам Труханова, он является военным, который давал присягу государству, а скрываться не намерен.
Напомним, следователь судья ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей одному из участников преступной организации, которая держала на контроле должностных лиц Одесского городского совета. Им оказался бывший первый зам Труханова.
В сообщении САП не указывается имя и фамилия обвиняемого, однако отметим, что должность первого заместителя городского головы Одессы занимал Михаил Кучук. Его уволили в январе этого года.