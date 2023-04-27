Правоохранители изменили меры пресечения еще двум обвиняемым по делу Одесского "Краяна"

Заброшенный промышленный завод в Одессе "Краян". Фото: Usionline

Сегодня, 27 апреля, еще двум обвиняемым по делу Одесского "Краяна" избраны меры пресечения. Это произошло по ходатайству прокурора САП и коллегии судей ВАКС.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

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Меры пресечения были изменены директору департамента Одесского горсовета и председателю постоянной комиссии Одесского горсовета по вопросам коммунальной собственности. В САП подчеркнули, что эти должности указаны на момент совершения преступления.

"Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к обвиняемым меры предосторожности в виде залога в размере 1,342 млн грн и 6,710 млн грн соответственно", — говорится в сообщении.

В случае внесения залога на обвиняемых будут возложены соответствующие процессуальные обязанности.

Напомним, во вторник, 25 апреля, Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения городскому председателю Одессы Геннадию Труханову по делу завода "Краян". Вместо личного обязательства ему назначили залог в размере 30,866 млн гривен.

Также мы писали, что следственный судья ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей одному из участников преступной организации, которая держала на контроле должностных лиц Одесского городского совета. Им оказался бывший первый заместитель Труханова. В сообщении САП не указывается имя и фамилия обвиняемого, однако отметим, что должность первого заместителя городского головы Одессы занимал Михаил Кучук. Его уволили в январе этого года.