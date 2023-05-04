Суд взял Труханова под стражу: подробности дела

Геннадий Труханов. Фото: Новини.LIVE

В ходе очередного заседания по делу "Краян", городской голова Одессы взят под стражу. Геннадий Труханов не внес залог, который был избран 25 апреля и САП подал ходатайство на изменение меры пресечения.

Об этом сообщает САП.

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После того как Труханов не внес предложенный судом залог в размере 30,866 млн грн, прокурор САП подал ходатайство на изменение меры пресечения в коллегию судей ВАКС.

"ВАКС, заслушав доводы сторон, частично удовлетворил ходатайство и применил к обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения 13,420 млн грн залога. Во исполнение решения суда обвиняемый взят под стражу в зале суда", — говорится в сообщении.

Дело Краяну

Напомним, помимо Труханова, обвиняемыми по "делу Краяна" проходят его заместитель Павел Вугельман, экспредседатель постоянной комиссии горсовета по коммунальной собственности Василий Шкрябай, бывшие директор муниципального департамента коммунальной собственности Алексей Спектор и эксзаместитель Владимир Радионов, директор ООО "Девелоплимент" элит Петр Загодиренко, директор ООО Valton Group Игорь Кравченко и директор предприятия "Брокбизнесконсалт" Галина Богданова (оценщик).

Их обвиняют в завладении 93 млн. гривен из бюджета Одессы. Соглашение замаскировали под покупку для нужд города здания по завышенной стоимости. Уплаченные деньги чиновники планировали легализовать.

Во вторник, 25 апреля, Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения городскому председателю Одессы Геннадию Труханову по делу завода "Краян". Вместо личного обязательства ему назначили залог в размере 30,866 млн гривен. В то же время мэр Одессы заявил, что "продолжается политическая охота на него как мэра города со стороны САП". По словам Труханова, он является военным, который давал присягу государству, а скрываться не намерен.

27 апреля, еще двум обвиняемым по делу одесского "Краяна" избраны меры пресечения. Это произошло по ходатайству прокурора САП и коллегии судей ВАКС.