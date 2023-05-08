"Дело Краяну": ВАКС назначил дату апелляции для Труханова

Мэр Одессы Геннадий Труханов. Фото: Юлия Браславская / Новости.LIVE

5 мая городской голова Одессы Геннадий Труханов был выпущен из СИЗО под залог в 13,42 млн гривен. Впрочем, адвокаты мэра подали апелляционный иск. ВАКС назначил заседание уже завтра, 9 мая.

Об этом сообщает пресс-центр ВАКС.

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"Поступила апелляционная жалоба стороны защиты на определение ВАКС от 4 мая 2023 года о применении к городскому председателю Одессы меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 13,42 млн грн залога. Рассмотрение апелляционной жалобы по делу №521/17260/18 назначено на 9 мая 2023 11:00", — говорится в сообщении.

Дело Страна

Напомним, кроме Труханова, обвиняемыми по "делу Краяна" проходят его заместитель Павел Вугельман, экспредседатель постоянной комиссии горсовета по коммунальной собственности Василий Шкрябай, бывший директор муниципального департамента коммунальной собственности Алексей Спектор и эксзаместитель Владимир Радионов, директор ООО "Девелоплимент" элит Петр Загодиренко, директор ООО Valton Group Игорь Кравченко и директор предприятия "Брокбизнесконсалт" Галина Богданова (оценщик).

Их обвиняют в завладении 93 млн. гривен из бюджета Одессы. Соглашение замаскировали под покупку для нужд города здания по завышенной стоимости. Уплаченные деньги чиновники планировали легализовать.

Во вторник, 25 апреля, мэр Одессы заявил, что "длится политическая охота на него как мэра города со стороны САП". По словам Труханова, он является военным, который давал присягу государству, а скрываться не намерен.

27 апреля, еще двум обвиняемым по делу одесского "Краяна" избраны меры пресечения. Это произошло по ходатайству прокурора САП и коллегии судей ВАКС.