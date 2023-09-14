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ВАКС заочно заарештував ексгубернатора Одеської області Максима Степанова

14 вересня 2023 13:19
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
ВАКС заочно заарештував ексгубернатора Одеської області Максима Степанова
Максим Степанов. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

13 вересня, на вимогу детективів НАБУ і за погодженням прокурора САП, слідчий суддя ВАКС призначив заочний арешт колишньому директору ДП "Поліграфкомбінат". Максим Степанов підозрюється у привласненні та легалізації пів мільярда гривень.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура. 

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Суд прийняв рішення, згоджуючись з аргументами прокурора і визначив запобіжний захід у вигляді тримання підозрюваного під вартою.

Після того, як підозрюваного буде затримано та доставлено до місця проведення досудового розслідування, слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу. Ця подія стала ще одним кроком у боротьбі проти корупції та незаконного використання державних коштів.

Деталі схеми 

Україна, Естонія та Франція уклали угоду про створення спільної слідчої групи з метою розслідування факту заволодіння коштами українського державного підприємства та їх легалізації у різних країнах. 

Розслідування встановило, що колишній директор ДП "Поліграфкомбінат" для особистої збагаченості використовував компанію, зареєстровану в Естонії, під час закупівлі розхідних матеріалів для виготовлення документів, зокрема паспортів. Це призводило до штучного завищення цін на 4-6 разів. 

Після цього отримані кошти легалізувалися через рахунки численних компаній, зареєстрованих у різних країнах, щоб замаскувати їхнє незаконне походження.

Результати розслідування свідчать про спритну міжнародну фінансову схему, в яку були втягнуті не лише українські посадовці, але й громадяни Естонії та Франції.

Нагадаємо, ВАКС обрав запобіжний захід ще одному підозрюваному бізнесмену у справі про незаконне заволодіння Міжнародним аеропортом "Одеса". Ймовірно, йдеться про бізнесмена Олександра Боруховича (Грановського).

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