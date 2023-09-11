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Суддю та адвоката з Одеси підозрюють в хабарництві: нові деталі САП

11 вересня 2023 12:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Суддю та адвоката з Одеси підозрюють в хабарництві: нові деталі САП
Суддя б'є молотом. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Завершилося досудове розслідування справи стосовно судді Приморського районного суду м. Одеси та адвоката. Він став підозрюваним у замаху на надання неправомірної вигоди колезі, а також заволодінні частиною цієї вигоди шляхом обману.

Про це повідомляє САП. 

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"У ході подальшого розслідування встановлено, що для реалізації свого злочинного плану адвокат залучив суддю Приморського райсуду Одеси. Відповідно до узгоджених дій адвокат мав підбурити військовослужбовця до надання неправомірної вигоди за ухвалення позитивного рішення у справі про адміністративне правопорушення іншій судді цього ж суду, одержати неправомірну вигоду та передати її частину вказаному судді-спільнику", — йдеться в повідомленні. 

Деталі справи

19 червня 2023 року САП та НАБУ розкрили випадок неправомірної вигоди у розмірі 2000 доларів США, який стосувався адвоката з Одеси. Слідство довело, що адвокат вимагав ці кошти від військовослужбовця за позитивне рішення судді Приморського районного суду у справі. Під час подальшого розслідування вдалося встановити, що адвокат та суддя діяли у змові. 

4 серпня 2023 року за розпорядженням керівника САП прокурор, спільно з детективами НАБУ, оголосив про підозру судді Приморського районного суду міста Одеса. Його підозрюють у замаху на надання неправомірних вигод іншому судді за позитивне рішення у справі адміністративного порушення, а також у заволодінні частиною неправомірних вигод шляхом обману. 

Обидва підозрювані, адвокат та суддя, вчинили дії, що кваліфікуються як злочини згідно ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 369 та ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Харкові судитимуть державного виконавця. За даними слідства, державний виконавець Київського відділу державної виконавчої служби у Харкові вимагав у чоловіка хабар за безперешкодне закриття виконавчих проваджень. 

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