Судью и адвоката из Одессы подозревают во взяточничестве: новые детали САП

Судья бьет молотом. Фото: google

Завершилось досудебное расследование дела в отношении судьи Приморского районного суда г. Одессы и адвоката. Он стал подозреваемым в покушении на предоставление неправомерной выгоды коллеге, а также завладении частью этой выгоды путем обмана.

Об этом сообщает САП.

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"В ходе дальнейшего расследования установлено, что для реализации своего преступного плана адвокат привлек судью Приморского райсуда Одессы. Согласно согласованным действиям адвокат должен был подстрекать военнослужащего к предоставлению неправомерной выгоды за принятие положительного решения по делу об административном правонарушении другому судье этого же суда, извлечь неправомерную выгоду и передать ее часть указанному судье-сообщнику", — говорится в сообщении.

Детали дела

19 июня 2023 года САП и НАБУ раскрыли случай неправомерной выгоды в размере 2000 долларов США, который касался адвоката из Одессы. Следствие показало, что адвокат требовал эти средства от военнослужащего за положительное решение судьи Приморского районного суда по делу. В ходе дальнейшего расследования удалось установить, что адвокат и судья действовали в сговоре.

4 августа 2023 года по распоряжению руководителя САП прокурор совместно с детективами НАБУ объявил о подозрении судьи Приморского районного суда города Одесса. Он подозревается в покушении на предоставление неправомерных выгод другому судье за положительное решение по делу административного нарушения, а также в завладении частью неправомерных выгод путем обмана.

Оба подозреваемых, адвокат и судья, совершили действия, квалифицируемые как преступления согласно ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 369 и ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса.

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