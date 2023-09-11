Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Судью и адвоката из Одессы подозревают во взяточничестве: новые детали САП arrow

Судью и адвоката из Одессы подозревают во взяточничестве: новые детали САП

11 сентября 2023 12:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Судью и адвоката из Одессы подозревают во взяточничестве: новые детали САП
Судья бьет молотом. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Завершилось досудебное расследование дела в отношении судьи Приморского районного суда г. Одессы и адвоката. Он стал подозреваемым в покушении на предоставление неправомерной выгоды коллеге, а также завладении частью этой выгоды путем обмана.

Об этом сообщает САП.

Читайте также:

"В ходе дальнейшего расследования установлено, что для реализации своего преступного плана адвокат привлек судью Приморского райсуда Одессы. Согласно согласованным действиям адвокат должен был подстрекать военнослужащего к предоставлению неправомерной выгоды за принятие положительного решения по делу об административном правонарушении другому судье этого же суда, извлечь неправомерную выгоду и передать ее часть указанному судье-сообщнику", — говорится в сообщении.

Детали дела

19 июня 2023 года САП и НАБУ раскрыли случай неправомерной выгоды в размере 2000 долларов США, который касался адвоката из Одессы. Следствие показало, что адвокат требовал эти средства от военнослужащего за положительное решение судьи Приморского районного суда по делу. В ходе дальнейшего расследования удалось установить, что адвокат и судья действовали в сговоре.

4 августа 2023 года по распоряжению руководителя САП прокурор совместно с детективами НАБУ объявил о подозрении судьи Приморского районного суда города Одесса. Он подозревается в покушении на предоставление неправомерных выгод другому судье за положительное решение по делу административного нарушения, а также в завладении частью неправомерных выгод путем обмана.

Оба подозреваемых, адвокат и судья, совершили действия, квалифицируемые как преступления согласно ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 369 и ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса.

Напомним, в Харькове будут судить государственного исполнителя. По данным следствия, государственный исполнитель Киевского отдела государственной исполнительной службы в Харькове требовал у мужчины взятку за беспрепятственное закрытие исполнительных производств.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Ляшко объяснил, есть ли в Украине угроза "болезни легионеров"

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз