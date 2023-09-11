Судью и адвоката из Одессы подозревают во взяточничестве: новые детали САП
Завершилось досудебное расследование дела в отношении судьи Приморского районного суда г. Одессы и адвоката. Он стал подозреваемым в покушении на предоставление неправомерной выгоды коллеге, а также завладении частью этой выгоды путем обмана.
Об этом сообщает САП.
"В ходе дальнейшего расследования установлено, что для реализации своего преступного плана адвокат привлек судью Приморского райсуда Одессы. Согласно согласованным действиям адвокат должен был подстрекать военнослужащего к предоставлению неправомерной выгоды за принятие положительного решения по делу об административном правонарушении другому судье этого же суда, извлечь неправомерную выгоду и передать ее часть указанному судье-сообщнику", — говорится в сообщении.
Детали дела
19 июня 2023 года САП и НАБУ раскрыли случай неправомерной выгоды в размере 2000 долларов США, который касался адвоката из Одессы. Следствие показало, что адвокат требовал эти средства от военнослужащего за положительное решение судьи Приморского районного суда по делу. В ходе дальнейшего расследования удалось установить, что адвокат и судья действовали в сговоре.
4 августа 2023 года по распоряжению руководителя САП прокурор совместно с детективами НАБУ объявил о подозрении судьи Приморского районного суда города Одесса. Он подозревается в покушении на предоставление неправомерных выгод другому судье за положительное решение по делу административного нарушения, а также в завладении частью неправомерных выгод путем обмана.
Оба подозреваемых, адвокат и судья, совершили действия, квалифицируемые как преступления согласно ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 369 и ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса.
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