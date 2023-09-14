ВАКС заочно арестовал эксгубернатора Одесской области Максима Степанова

Максим Степанов. Фото: google

13 сентября по требованию детективов НАБУ и по согласованию прокурора САП следователь судья ВАКС назначил заочный арест бывшему директору ГП "Полиграфкомбинат". Максим Степанов подозревается в присвоении и легализации полмиллиарда гривен.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

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Суд принял решение, соглашаясь с аргументами прокурора, и определил меру пресечения в виде содержания подозреваемого под стражей.

После того как подозреваемый будет задержан и доставлен к месту проведения досудебного расследования, следователь судья решит вопрос о применении этой меры пресечения. Это событие стало еще одним шагом в борьбе с коррупцией и незаконным использованием государственных средств.

Детали схемы

Украина, Эстония и Франция заключили соглашение о создании совместной следственной группы с целью расследования факта завладения средствами украинского государственного предприятия и их легализации в разных странах.

Расследование установило, что бывший директор ГП "Полиграфкомбинат" для личного обогащения использовал компанию, зарегистрированную в Эстонии, при закупке расходных материалов для изготовления документов, в частности паспортов. Это приводило к искусственному завышению цен в 4-6 раз.

После этого полученные средства легализовывались через счета многочисленных компаний, зарегистрированных в разных странах, чтобы замаскировать их незаконное происхождение.

Результаты расследования свидетельствуют о ловкой международной финансовой схеме, в которую были вовлечены не только украинские чиновники, но и граждане Эстонии и Франции.

Напомним, ВАКС избрал меру пресечения еще одному подозреваемому бизнесмену по делу о незаконном завладении Международным аэропортом "Одесса". Вероятно, речь идет о бизнесмене Александре Боруховиче (Грановском).