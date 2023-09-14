Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow ВАКС заочно арестовал эксгубернатора Одесской области Максима Степанова arrow

ВАКС заочно арестовал эксгубернатора Одесской области Максима Степанова

14 сентября 2023 13:19
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
ВАКС заочно арестовал эксгубернатора Одесской области Максима Степанова
Максим Степанов. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

13 сентября по требованию детективов НАБУ и по согласованию прокурора САП следователь судья ВАКС назначил заочный арест бывшему директору ГП "Полиграфкомбинат". Максим Степанов подозревается в присвоении и легализации полмиллиарда гривен.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Читайте также:

Суд принял решение, соглашаясь с аргументами прокурора, и определил меру пресечения в виде содержания подозреваемого под стражей.

После того как подозреваемый будет задержан и доставлен к месту проведения досудебного расследования, следователь судья решит вопрос о применении этой меры пресечения. Это событие стало еще одним шагом в борьбе с коррупцией и незаконным использованием государственных средств.

Детали схемы

Украина, Эстония и Франция заключили соглашение о создании совместной следственной группы с целью расследования факта завладения средствами украинского государственного предприятия и их легализации в разных странах.

Расследование установило, что бывший директор ГП "Полиграфкомбинат" для личного обогащения использовал компанию, зарегистрированную в Эстонии, при закупке расходных материалов для изготовления документов, в частности паспортов. Это приводило к искусственному завышению цен в 4-6 раз.

После этого полученные средства легализовывались через счета многочисленных компаний, зарегистрированных в разных странах, чтобы замаскировать их незаконное происхождение.

Результаты расследования свидетельствуют о ловкой международной финансовой схеме, в которую были вовлечены не только украинские чиновники, но и граждане Эстонии и Франции.

Напомним, ВАКС избрал меру пресечения еще одному подозреваемому бизнесмену по делу о незаконном завладении Международным аэропортом "Одесса". Вероятно, речь идет о бизнесмене Александре Боруховиче (Грановском).

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Подбитый "Минск": последствия ракетной атаки на Севастополь

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

08:47 Украинца обязали вернуть пенсию в бюджет: что стало причиной

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз