Україна
Мер Вознесенська, що на Миколаївщині, потрапив у смертельне ДТП

Мер Вознесенська, що на Миколаївщині, потрапив у смертельне ДТП

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 11:22
Смертельна ДТП на Кіровоградщині за участі мера Вознесенська
Авто пілся аварії. Фото: Головне управління Нацполіції Кіровоградщини

На Кіровоградщині сталася смертельна ДТП за участі міського голови Вознесенська Євгена Величка. Аварія забрала життя водія іншого авто, ще двоє людей опинилися в лікарні. За кермом Toyota Camry був саме мер міста. Посадовця затримали та повідомили про підозру.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Кіровоградській області.

Читайте також:

Деталі ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу села Пушкове на автодорозі Р-06 "Миколаїв — Благовіщенське". За попередніми даними, водій Toyota Camry, 1988 року народження, рухаючись у бік смт Голованівськ, виїхав на зустрічну смугу. Там автомобіль зіткнувся з Renault Megane, який їхав у межах своєї смуги. Водій Renault, 1986 року народження, загинув на місці події. В салоні також перебувала сімейна пара — чоловік і жінка. Обоє отримали травми та були госпіталізовані.

За кермом Toyota Camry перебував міський голова Вознесенська Євген Величко. В момент аварії він був один в автомобілі, госпіталізації не потребував. За інформацією міськради, стан посадовця — задовільний. Також зазначається, що він перебував у службовому відрядженні.

Мер Вознесенська потрапив у ДТП
Друга автівка після ДТП. Фото: Головне управління Нацполіції Кіровоградщини

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини або тяжкі тілесні ушкодження. Євгену Величку повідомили про підозру та затримали.

За даними ЗМІ, однією з попередніх причин аварії могли стати складні погодні умови. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини трагедії.

Нагадаємо, суд виніс вирок чоловіку блогерки, яка загинула у ДТП. Також ми писали, що на Одещині судили військового, який не маючи документів сів п'яним за кермо та потрапив у аварію.

ДТП Одеса аварія Одеська область Миколаївська область Новини Одеси мер
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
