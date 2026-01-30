Видео
Главная Одесса Мэр Вознесенска, что на Николаевщине, попал в смертельное ДТП

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 11:22
Смертельное ДТП на Кировоградщине с участием мэра Вознесенска
Авто попало в аварию. Фото: Главное управление Нацполиции Кировоградщины

На Кировоградщине произошло смертельное ДТП с участием городского головы Вознесенска Евгения Величко. Авария унесла жизнь водителя другого авто, еще два человека оказались в больнице. За рулем Toyota Camry был именно мэр города. Чиновника задержали и сообщили о подозрении.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Кировоградской области.

Читайте также:

Детали ДТП

Дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи села Пушково на автодороге Р-06 "Николаев — Благовещенское". По предварительным данным, водитель Toyota Camry, 1988 года рождения, двигаясь в сторону пгт Голованевск, выехал на встречную полосу. Там автомобиль столкнулся с Renault Megane, который ехал в пределах своей полосы. Водитель Renault, 1986 года рождения, погиб на месте происшествия. В салоне также находилась семейная пара — мужчина и женщина. Оба получили травмы и были госпитализированы.

За рулем Toyota Camry находился городской голова Вознесенска Евгений Величко. В момент аварии он был один в автомобиле, в госпитализации не нуждался. По информации горсовета, состояние чиновника — удовлетворительное. Также отмечается, что он находился в служебной командировке.

Мер Вознесенська потрапив у ДТП
Вторая машина после ДТП. Фото: Главное управление Нацполиции Кировоградской области

Полиция открыла уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека или тяжкие телесные повреждения. Евгению Величко сообщили о подозрении и задержали.

По данным СМИ, одной из предварительных причин аварии могли стать сложные погодные условия. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины трагедии.

Напомним, суд вынес приговор мужу блогера, которая погибла в ДТП. Также мы писали, что в Одесской области судили военного, который не имея документов сел пьяным за руль и попал в аварию.

ДТП Одесса авария Одесская область Николаевская область Новости Одессы мер
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
