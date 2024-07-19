СБУ затримала Віталія Граждана: що відомо

Затримання Віталія Граждана. Фото: Думська

В приміщенні міської ради Білгород-Дністровська правоохоронці провели обшуки. Що саме виявили наразі невідомо, однак мережею шириться фото Граждана, якого скрутили співробітники Служби безпеки України.

Про це повідомляють ЗМІ.

Читайте також:

Затримання Граждана

Це вже не перше затримання міського голови Білгород-Дністровського Віталія Граждана. У 2022 році, співробітники СБУ вже проводили обшуки в кабінеті та помешканні мера. Тоді Граждан підозрювався у махінаціях, пов’язаних із відшкодуванням збитків, завданих одному з об’єктів району внаслідок ракетного обстрілу.

Хто такий Віталій Граждан

Граждан Віталій Вікторович народився 9 листопада 1978 року у місті Білгороді-Дністровському, Одеської області, Україна.Він проходив військову службу на посаді заступника командира роти з виховної роботи, був начальником клубу частини у місті Білгород-Дністровський Одеської області.

До 2015 року працював на посадах слідчого військової прокуратури Болградського гарнізону, прокурора прокуратури та старшого прокурора військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону.

Після цього був обраний депутатом Білгород-Дністровської міської ради від "ОПЗЖ", головою постійної комісії з питань законності, регламенту, захисту прав громадян.А з 2020 року є міським головою міста Білгорода-Дністровського.

Ми писали, що міського голову Білгород-Дністровського Віталія Граждана звинуватили у побитті одного з підлітків у парку. У відповідь на це сам мер виклав відео, в якому спростував заяви в свою адресу.