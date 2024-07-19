СБУ затримала Віталія Граждана: що відомо

Мера Білгород-Дністровського затримала СБУ — що відомо
В приміщенні міської ради Білгород-Дністровська правоохоронці провели обшуки. Що саме виявили наразі невідомо, однак мережею шириться фото Граждана, якого скрутили співробітники Служби безпеки України.
Про це повідомляють ЗМІ.
Затримання Граждана
Це вже не перше затримання міського голови Білгород-Дністровського Віталія Граждана. У 2022 році, співробітники СБУ вже проводили обшуки в кабінеті та помешканні мера. Тоді Граждан підозрювався у махінаціях, пов’язаних із відшкодуванням збитків, завданих одному з об’єктів району внаслідок ракетного обстрілу.
Хто такий Віталій Граждан
Граждан Віталій Вікторович народився 9 листопада 1978 року у місті Білгороді-Дністровському, Одеської області, Україна.Він проходив військову службу на посаді заступника командира роти з виховної роботи, був начальником клубу частини у місті Білгород-Дністровський Одеської області.
До 2015 року працював на посадах слідчого військової прокуратури Болградського гарнізону, прокурора прокуратури та старшого прокурора військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону.
Після цього був обраний депутатом Білгород-Дністровської міської ради від "ОПЗЖ", головою постійної комісії з питань законності, регламенту, захисту прав громадян.А з 2020 року є міським головою міста Білгорода-Дністровського.
Ми писали, що міського голову Білгород-Дністровського Віталія Граждана звинуватили у побитті одного з підлітків у парку. У відповідь на це сам мер виклав відео, в якому спростував заяви в свою адресу.
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