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Мэра Белгород-Днестровского задержала СБУ — что известно

19 июля 2024 14:11
Верзилова Єлизавета - редактор
СБУ задержала Виталия Граждана: что известно
Задержание Виталия Граждана. Фото: Думская
Верзилова Єлизавета - редактор

В помещении городского совета Белгород-Днестровского правоохранители провели обыски. Что именно обнаружили пока неизвестно, однако сетью распространяется фото Граждана, которого скрутили сотрудники Службы безопасности Украины.

Об этом сообщают СМИ.

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Задержание Граждана

Это уже не первое задержание городского головы Белгород-Днестровского Виталия Граждана. В 2022 году сотрудники СБУ уже проводили обыски в кабинете и квартире мэра. Тогда Граждан подозревался в махинациях, связанных с возмещением ущерба, нанесенного одному из объектов района в результате ракетных обстрелов.

Кто такой Виталий Граждан

Граждан Виталий Викторович родился 9 ноября 1978 года в городе Белгород-Днестровском, Одесской области, Украина. Он проходил военную службу в должности заместителя командира роты по воспитательной работе, был начальником клуба части в городе Белгород-Днестровский Одесской области.

До 2015 года работал в должностях следователя военной прокуратуры Болградского гарнизона, прокурора прокуратуры и старшего прокурора военной прокуратуры Белгород-Днестровского гарнизона.

После этого был избран депутатом Белгород-Днестровского городского совета от "ОПЗЖ", главой постоянной комиссии по вопросам законности, регламента, защиты прав граждан. А с 2020 года является городским главой города Белгорода-Днестровского.

Мы писали, что мэра Белгород-Днестровского Виталия Граждана обвинили в избиении одного из подростков в парке. В ответ на это сам мэр изложил видео, в котором опроверг заявления в свой адрес.

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