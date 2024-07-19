СБУ задержала Виталия Граждана: что известно

Мэра Белгород-Днестровского задержала СБУ — что известно
В помещении городского совета Белгород-Днестровского правоохранители провели обыски. Что именно обнаружили пока неизвестно, однако сетью распространяется фото Граждана, которого скрутили сотрудники Службы безопасности Украины.
Об этом сообщают СМИ.
Задержание Граждана
Это уже не первое задержание городского головы Белгород-Днестровского Виталия Граждана. В 2022 году сотрудники СБУ уже проводили обыски в кабинете и квартире мэра. Тогда Граждан подозревался в махинациях, связанных с возмещением ущерба, нанесенного одному из объектов района в результате ракетных обстрелов.
Кто такой Виталий Граждан
Граждан Виталий Викторович родился 9 ноября 1978 года в городе Белгород-Днестровском, Одесской области, Украина. Он проходил военную службу в должности заместителя командира роты по воспитательной работе, был начальником клуба части в городе Белгород-Днестровский Одесской области.
До 2015 года работал в должностях следователя военной прокуратуры Болградского гарнизона, прокурора прокуратуры и старшего прокурора военной прокуратуры Белгород-Днестровского гарнизона.
После этого был избран депутатом Белгород-Днестровского городского совета от "ОПЗЖ", главой постоянной комиссии по вопросам законности, регламента, защиты прав граждан. А с 2020 года является городским главой города Белгорода-Днестровского.
Мы писали, что мэра Белгород-Днестровского Виталия Граждана обвинили в избиении одного из подростков в парке. В ответ на это сам мэр изложил видео, в котором опроверг заявления в свой адрес.
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