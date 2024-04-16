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У Білгород-Дністровському спалахнув скандал через перепалку підлітків з мером — подробиці

16 квітня 2024 15:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
У Білгород-Дністровському спалахнув скандал через перепалку підлітків з мером — подробиці
Віталій Граждан, міський голова Білгород-Дністровського. Фото: Віталій Гражждан
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Міського голову Білгород-Дністровська Віталія Граждана звинуватили у побитті одного з підлітків у парку. Проте сам мер виклав відео, в якому пояснює причини конфліктів та спростовує звинувачення на свою адресу. 

Про це Новини.LIVE дізнались від користувачів соцмереж. 

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Відео з конфліктом

В інтернеті з'явилося відео, на якому двоє підлітків з неповагою висловлюються на адресу мера Віталія Граждана, який перебував у парку разом зі своїми підлеглими. У якийсь момент один із хлопців ухиляється від удару, але чи це був удар, чи хтось просто хотів його схопити — не зрозуміло, оскільки камера цього не зняла.

Пояснення мера

Пізніше мер Білгород-Дністровського опублікував звернення, у якому пояснив ситуацію, яка склалась у парку. За його словами, він із своїми підлеглими проводили інспекцію зеленої зони. Біля одного з непрацюючих фонтанів вони помітили підлітків, які нецензурно висловлювалися, не звертаючи уваги на дітей та людей старшого віку. Після зроблених ним зауважень молоді люди переключили свою увагу на мера та почали погрожувати. 
 
"Мені сказали: тебе все одно вб'ють, знайдуть і вб'ють, і всілякі подібні речі. Ми запитали, чи він розуміє, що не можна погрожувати вбивством, на що хлопець відповів "так, але тебе все одно вб'ють", — зазначив міський голова.  
 
Водночас Граждан зазначив, що погрози в його бік були неодноразово і це не є нормальним. На місце була викликана поліція. Наразі розпочато кримінальне впровадження щодо молодих людей.   
 
"Чесно, я, як чоловік, набив би обличчя. Я так розумію, що такі молодики розуміють тільки силу. Разом з тим, я, як мер, не маю право цього робити. На місце була викликана поліція, тож слідчі вже будуть вирішувати, чи є склад злочину", — сказав Віталій Граждан.

Нагадаємо, що фірма Todor 3d та її засновник — одесит Максим Тодоров — опинилися під прицілом громадськості як учасники мовного конфлікту. Рекрутер компанії відмовився переходити на українську мову під час спілкування з потенційним співробітником. 

Також ми писали, щ в Одесі виник конфлікт між молодою дівчиною та жінкою старшого віку через те, що друга висловлювала проросійську позицію. Дівчина хотіла викликати поліцію, але у відповідь на неї полилась нецензурна лайка.

Одеса
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Одеська область
загрози
Новини Одеси
Віталій Граждан
Білгород-Дністровський

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