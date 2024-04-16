В Белгород-Днестровском разразился скандал из-за перепалки подростков с мэром — подробности

Виталий Граждан, городской голова Белгород-Днестровского. Фото: Виталий Граждан

Городского голову Белгород-Днестровского Виталия Граждана обвинили в избиении одного из подростков в парке. Однако сам мэр выложил видео, в котором объясняет причины конфликтов и опровергает обвинения в свой адрес.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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Видео с конфликтом

В интернете появилось видео, на котором два подростка с неуважением высказываются в адрес находившегося в парке мэра Виталия Граждана вместе со своими подчиненными. В какой-то момент один из ребят уклоняется от удара, но то ли это был удар, то ли кто-то просто хотел его схватить — непонятно, поскольку камера этого не сняла.

Объяснение мэра

Позже мэр Белгород-Днестровского опубликовал обращение, в котором объяснил ситуацию, которая сложилась в парке. По его словам, он со своими подчиненными проводил инспекцию зеленой зоны. У одного из неработающих фонтанов они заметили нецензурно высказывавшихся подростков, не обращавших внимания на детей и людей старшего возраста. После сделанных им замечаний молодые люди переключили свое внимание на мэра и стали угрожать.



"Мне сказали: тебя все равно убьют, найдут и убьют, и всякие подобные вещи. Мы спросили, понимает ли он, что нельзя угрожать убийством, на что парень ответил "да, но тебя все равно убьют" , — отметил городской голова.



В то же время Граждан отметил, что угрозы в его сторону были неоднократно и это не нормально. На место была вызвана полиция. Начато уголовное производство в отношении молодых людей.



"Честно, я, как мужчина, набил бы лицо. Я так понимаю, что такие молодые люди понимают только силу. Вместе с тем, я, как мэр, не имею права этого делать. На место была вызвана полиция, поэтому следователи уже будут решать, есть ли состав преступления" , — сказал Виталий Граждан.



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