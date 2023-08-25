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У сім’ї заступника військкома на Одещині виявили преміум автопарк

25 серпня 2023 16:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
У сім’ї заступника військкома на Одещині виявили преміум автопарк
Mercedes-Benz GLE 43 AMG. Фото: ілюстративне / google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У справі про зловживання посадовим становищем одного з заступників начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) Одеської області Дениса Галушка сплили нові деталі. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розкрило низку незаконних дій, які свідчать про неправомірне збагачення на понад 14 млн грн.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції. 

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Виявилося, що родичі Галушка несподівано придбали і продали кілька автомобілів високої вартості, зокрема Mercedes-Benz GLE 43 AMG та Mercedes-Benz GLS 350, а також приховали реальну вартість автомобіля BMW X7 XDRIVE 30D. Також було зареєстровано придбання житлового будинку та земельної ділянки.

Цікаво, що автомобіль Mazda CX-5 та Mercedes-Benz V-KLASSE були придбані з порушенням прозорості укладених угод, фактична вартість яких суттєво відрізняється від зазначеної у договорах. Окрім цього, підсудні, згідно з НАЗК, витратили понад 6 млн грн, що перевищує законно отримані доходи.

НАЗК надіслало справу до прокуратури для подальшого розгляду та вжиття відповідних заходів.

Нагадаємо, колишній військком з Одеси Євген Борисов під час війни купував майно у Європі та записував його на родичів. Таким чином він за 1,5 року незаконно збагатився на 152 мільйони гривень.

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