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В семье заместителя военкома в Одесской области обнаружили премиум автопарк

25 августа 2023 16:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В семье заместителя военкома в Одесской области обнаружили премиум автопарк
Мерседес-бенз GLE 43 AMG. Фото: иллюстративный / google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

По делу о злоупотреблении должностным положением одного из заместителей начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) Одесской области Дениса Галушка прошли новые детали. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскрыло ряд незаконных действий, свидетельствующих о неправомерном обогащении более чем на 14 млн грн.

Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

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Оказалось, что родственники Галушки неожиданно приобрели и продали несколько автомобилей высокой стоимости, в частности, Mercedes-Benz GLE 43 AMG и Mercedes-Benz GLS 350, а также скрыли реальную стоимость автомобиля BMW X7 XDRIVE 30D. Также было зарегистрировано приобретение жилого дома и земельного участка.

Интересно, что Mazda CX-5 и Mercedes-Benz V-KLASSE были приобретены с нарушением прозрачности заключенных сделок, фактическая стоимость которых существенно отличается от указанной в договорах. Кроме этого, подсудимые, согласно НАПК, потратили более 6 млн грн, что превышает законно полученные доходы.

НАПК направило дело в прокуратуру для дальнейшего рассмотрения и принятия соответствующих мер.

Напомним, бывший военком из Одессы Евгений Борисов во время войны покупал имущество в Европе и записывал его на родственников. Таким образом, он за 1,5 года незаконно обогатился на 152 миллиона гривен.

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