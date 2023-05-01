Мережею ширяться фейки стосовно навчального процесу в Одесі

Навчальний процес в школах Одеси. Фото: Новини.LIVE

В Одесі не закриватимуть школи, в яких батьки обиратимуть онлайн-навчання. Відраховувати дитину, яка за кордоном, не будуть без заяви мами або тата.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Директорка департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич зазначила, що мережею ширяться дві неправдиві інформації щодо навчального процесу.

Фейк про закриття шкіл

"Фейк, що під час анкетування зобов’язують обрати на наступний рік очне навчання, мовляв, інакше школа закриється. Ця інформація не відповідає дійсності",— йдеться у повідомленні.

Олена Буйневич наголосила, що жодна школа міста не закривається.

"Обирайте форму, яку вважаєте правильною. Кожна школа матиме на кожній паралелі очні й дистанційні класи. Школи з укриттями працюватимуть у своїх будівлях, школи без них (таких меншість) — у будівлях сусідньої школи з укриттям",— зазначила Буйневич.

Фейк про відрахування

Крім того, фейком чиновниця назвала інформацію стосовно відрахування з одеських шкіл дітей, які навчаються за кордоном.

"Без заяви батьків ніхто не відрахує вашу дитину, це неправда. Обирайте дистанційне, щодо домашнього ми теж знайдемо вихід, можливо, об’єднаємо дітей у групи. Але в жодному разі не загубимо жодну дитину. Ми їх всіх чекаємо вдома",— наголосила Буйневич.

Директорка Департаменту освіти та науки Одеської міської ради закликала батьків не довіряти чуткам, звертатися до першоджерел, а також повідомляти в департамент, якщо отримують викривлену інформацію.