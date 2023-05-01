Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Сетью распространяются фейки по учебному процессу в Одессе arrow

Сетью распространяются фейки по учебному процессу в Одессе

1 мая 2023 15:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Сетью распространяются фейки по учебному процессу в Одессе
Учебный процесс в Одессе. Фото: Новини.LIVE
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

В Одессе не будут закрывать школы, в которых родители выбрали онлайн-обучение. Отчислять ребенка, который за границей, не будет без заявления мамы или папы.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

Читайте также:

Директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич отметила, что сетью распространяются две ложные информации об учебном процессе.

Фейк о закрытии школ

"Фейк, когда во время анкетирования обязывают выбрать на следующий год очное обучение, мол, иначе школа закроется. Эта информация не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

Елена Буйневич отметила, что ни одна школа города не закрывается.

"Выбирайте форму, которую считаете правильной. У каждой школы будет на каждой параллели очные и дистанционные классы. Школы с укрытиями будут работать в своих зданиях, школы без них (таких меньшинство) — в зданиях соседней школы с укрытием", — отметила Буйневич.

Фейк об отчислениях

Кроме того, фейком чиновница назвала информацию об отчислении из одесских школ детей, обучающихся за границей.

"Без заявления родителей никто не отсчитает вашего ребенка, это неправда. Выбирайте дистанционное, если в этом есть потребность, мы тоже найдем выход, возможно, объединим детей в группы. Но ни в коем случае не потеряем ни одного ребенка. Мы их всех ждем дома", — подчеркнула Буйневич.

Директор Департамента образования и науки Одесского городского совета призвала родителей не доверять слухам, обращаться к первоисточникам, а также сообщать в департамент, если получают искаженную информацию.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас