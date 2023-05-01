Сетью распространяются фейки по учебному процессу в Одессе

Учебный процесс в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе не будут закрывать школы, в которых родители выбрали онлайн-обучение. Отчислять ребенка, который за границей, не будет без заявления мамы или папы.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич отметила, что сетью распространяются две ложные информации об учебном процессе.

Фейк о закрытии школ

"Фейк, когда во время анкетирования обязывают выбрать на следующий год очное обучение, мол, иначе школа закроется. Эта информация не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

Елена Буйневич отметила, что ни одна школа города не закрывается.

"Выбирайте форму, которую считаете правильной. У каждой школы будет на каждой параллели очные и дистанционные классы. Школы с укрытиями будут работать в своих зданиях, школы без них (таких меньшинство) — в зданиях соседней школы с укрытием", — отметила Буйневич.

Фейк об отчислениях

Кроме того, фейком чиновница назвала информацию об отчислении из одесских школ детей, обучающихся за границей.

"Без заявления родителей никто не отсчитает вашего ребенка, это неправда. Выбирайте дистанционное, если в этом есть потребность, мы тоже найдем выход, возможно, объединим детей в группы. Но ни в коем случае не потеряем ни одного ребенка. Мы их всех ждем дома", — подчеркнула Буйневич.

Директор Департамента образования и науки Одесского городского совета призвала родителей не доверять слухам, обращаться к первоисточникам, а также сообщать в департамент, если получают искаженную информацию.