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Одеські школярі сьогодні можуть залишитися вдома

1 травня 2023 10:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Одеські школярі сьогодні можуть залишитися вдома
Заняття в одеській школі. Фото: Новини.LIVE
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Через тривалу нічну повітряну тривогу одеські школярі можуть сьогодні залишитися вдома. Остаточне рішення приймають батьки.

Про це повідомила директор Департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

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"Шановні батьки! До відбою вулицями пересуватися небезпечно. Після відбою — дивимось на стан дитини. Вирішуємо, чи йти до школи та будити на уроки, зважаючи на те, як син чи донька провели ніч. Освітяни все розуміють. Ми теж не спимо в такі ночі",— написала Буйневич.

Зазначимо, на Одещині ніч з 30 квітня на 1 травня пройшла під тривалий сигнал повітряної тривоги. На щастя, обійшлось без обстрілів. Однак для Одеської області загрози ворожих ракетних ударів та атак дронами-камікадзе залишаються актуальними. В ОК "Південь" звертаються до громадян із проханням, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. 

Нагадаємо, погодні умови відіграють роль на кількості корабельного угруповання росіян у Чорному морі.Ракетоносії не можуть маневрувати на великих хвилях. 

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