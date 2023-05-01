Одеські школярі сьогодні можуть залишитися вдома

Заняття в одеській школі. Фото: Новини.LIVE

Через тривалу нічну повітряну тривогу одеські школярі можуть сьогодні залишитися вдома. Остаточне рішення приймають батьки.

Про це повідомила директор Департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

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"Шановні батьки! До відбою вулицями пересуватися небезпечно. Після відбою — дивимось на стан дитини. Вирішуємо, чи йти до школи та будити на уроки, зважаючи на те, як син чи донька провели ніч. Освітяни все розуміють. Ми теж не спимо в такі ночі",— написала Буйневич.

Зазначимо, на Одещині ніч з 30 квітня на 1 травня пройшла під тривалий сигнал повітряної тривоги. На щастя, обійшлось без обстрілів. Однак для Одеської області загрози ворожих ракетних ударів та атак дронами-камікадзе залишаються актуальними. В ОК "Південь" звертаються до громадян із проханням, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, погодні умови відіграють роль на кількості корабельного угруповання росіян у Чорному морі.Ракетоносії не можуть маневрувати на великих хвилях.