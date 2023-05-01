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Одесские школьники сегодня могут остаться дома

1 мая 2023 10:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Одесские школьники сегодня могут остаться дома
Занятия в одесской школе. Фото: Новини.LIVE
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Из-за длительной ночной воздушной тревоги одесские школьники могут сегодня остаться дома. Окончательное решение принимают родители.

Об этом сообщила директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

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"Уважаемые родители! До отбоя по улицам передвигаться опасно. После отбоя — смотрим на состояние ребенка. Решаем, идти ли в школу и будить на уроки, учитывая, как сын или дочь провели ночь. Педагоги все понимают. Мы тоже не спим в такие ночи", — написала Буйневич.

Отметим, в Одесской области ночь с 30 апреля на 1 мая прошла под продолжительный сигнал воздушной тревоги. К счастью, обошлось без обстрелов. Однако для Одесской области угрозы вражеских ракетных ударов и атак дронами-камикадзе остаются актуальными. В ОК "Юг" обращаются к гражданам с просьбой не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, погодные условия играют роль на количестве корабельной группировки россиян в Черном море. Ракетоносители не могут маневрировать на больших волнах.

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