У Миколаєві судили чоловіка, який написав заяву про відмову від мобілізації

Працівник ТЦК вручає повістку чоловіку. Фото ілюстративне: ТСН

Чоловік отримав повістку і навіть пройшов ВЛК. Але служити в армії категорично відмовився і написав письмову заяву про це. Тепер найближчі роки він проведе у в'язниці.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Ленінського райсуду Миколаєва.

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Подробиці справи

Чоловік пояснив свої дії тим, що "не бажає тримати в руках зброю". Втім, як він зізнався у суді, свого часу він вже відслужив у армії й тоді користувався зброєю. Врешті, суд визнав, що причина відмови від мобілізацією не є поважною. До того, ж за підсумками ВЛК підсудний був визнаний придатним до військової служби.

Чоловіка засудили до трьох років ув'язнення.

Чи можна уникнути мобілізації пацифістам

Закон передбачає можливість у мирний час альтернативної служби для прибічників релігійних течій, вчення яких забороняє брати у руки зброю. Втім, це не може бути підставою для відмови від мобілізації. Адже мобілізація не означає, що віруючий має обов'язково брати зброю до рук. Він може бути задіяний у ремонті техніки, будівництві укріплень, вивезенні поранених, перевезенні вантажів та виконанні інших функцій, не пов’язаних із використанням зброї.

Нагадаємо, на Одещині на ТЦК подали до суду через неправильні дані в реєстрі "Оберіг".

Також вірянин церкви "свідків Єгови" в Одеській області оскаржив штраф від ТЦК.