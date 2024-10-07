У Миколаєві судили чоловіка, який написав заяву про відмову від мобілізації

Мешканець Миколаєва написав заяву про відмову від мобілізації — як його покарали
Чоловік отримав повістку і навіть пройшов ВЛК. Але служити в армії категорично відмовився і написав письмову заяву про це. Тепер найближчі роки він проведе у в'язниці.
Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Ленінського райсуду Миколаєва.
Подробиці справи
Чоловік пояснив свої дії тим, що "не бажає тримати в руках зброю". Втім, як він зізнався у суді, свого часу він вже відслужив у армії й тоді користувався зброєю. Врешті, суд визнав, що причина відмови від мобілізацією не є поважною. До того, ж за підсумками ВЛК підсудний був визнаний придатним до військової служби.
Чоловіка засудили до трьох років ув'язнення.
Чи можна уникнути мобілізації пацифістам
Закон передбачає можливість у мирний час альтернативної служби для прибічників релігійних течій, вчення яких забороняє брати у руки зброю. Втім, це не може бути підставою для відмови від мобілізації. Адже мобілізація не означає, що віруючий має обов'язково брати зброю до рук. Він може бути задіяний у ремонті техніки, будівництві укріплень, вивезенні поранених, перевезенні вантажів та виконанні інших функцій, не пов’язаних із використанням зброї.
Нагадаємо, на Одещині на ТЦК подали до суду через неправильні дані в реєстрі "Оберіг".
Також вірянин церкви "свідків Єгови" в Одеській області оскаржив штраф від ТЦК.
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