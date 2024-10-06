Суд на Одещині скасував штраф служителю Свідків Єгови, але відмовив у праві на альтернативну службу

Роздільнянський районний суд. Фото ілюстративне: rz.od.court.gov.ua

Роздільнянський районний суд на Одещині скасував штраф, накладений на чоловіка за нібито неоновлення даних і непроходження військово-лікарської комісії. Однак у проханні про право на альтернативну службу через релігійні переконання суд відмовив.

Про це журналісти Новини.LIVE довідалися з вироку Роздільнянського районного суду.

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Деталі справи

На Одещині служитель Свідків Єгови подав до суду позов, оскаржуючи штраф у розмірі 17 тисяч гривень, який йому призначили за начебто невиконання вимог щодо оновлення особистих даних та непроходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Чоловік стверджував, що виконав усі необхідні вимоги, і зміг це довести у суді. Внаслідок цього суд ухвалив рішення скасувати постанову про накладення штрафу.

Прохання про альтернативну службу

Крім того, позивач звертався до суду з проханням надати йому право проходити альтернативну службу через його релігійні переконання як служителя Свідків Єгови. Проте у цій частині суд відмовив, залишивши його звернення без задоволення.

Нагадаємо, Кабмін скоротив терміни явки українців до ТЦК за повісткою.

Також на Одещині чоловік декілька разів проігнорував повістку.