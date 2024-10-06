Суд в Одесской области отменил штраф служителю Свидетелей Иеговы, но отказал в праве на альтернативную службу

На Одесчине мужчина обжаловал штраф от ТЦК — подробности
Раздельнянский районный суд в Одесской области отменил штраф, наложенный на мужчину за якобы необновление данных и непрохождение военно-врачебной комиссии. Однако в просьбе о праве на альтернативную службу по религиозным убеждениям суд отказал.
Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Раздельнянского районного суда.
Детали дела
В Одесской области служитель Свидетелей Иеговы подал в суд иск, оспаривая штраф в размере 17 тысяч гривен, который ему назначили за якобы невыполнение требований по обновлению личных данных и непрохождению военно-врачебной комиссии (ВВК). Мужчина утверждал, что выполнил все необходимые требования, и смог это доказать в суде. В результате суд принял решение отменить постановление о наложении штрафа.
Просьба об альтернативной службе
Кроме того, истец обращался в суд с просьбой предоставить ему право проходить альтернативную службу через его религиозные убеждения как служителя Свидетелей Иеговы. Однако в этой части суд отказал, оставив его обращение без удовлетворения.
Напомним, Кабмин сократил сроки явки украинцев в ТЦК по повестке.
Также в Одесской области мужчина несколько раз проигнорировал повестку.
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