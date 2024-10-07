В Николаеве судили мужчину, который написал заявление об отказе от мобилизации

Житель Николаева написал заявление об отказе от мобилизации — как его наказали
Мужчина получил повестку и даже прошел ВВК. Но служить в армии отказался и написал письменное заявление об этом. Теперь в ближайшие годы он проведет в тюрьме.
Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Ленинского райсуда Николаева.
Подробности дела
Мужчина объяснил свои действия тем, что "не желает держать в руках оружие". Впрочем, когда он признался в суде, в свое время он уже отслужил в армии и тогда пользовался оружием. Наконец, суд признал, что причина отказа от мобилизации не уважительна. К тому же по итогам ВВК подсудимый был признан годным к военной службе.
Мужчину приговорили к трем годам заключения.
Можно ли избежать мобилизации пацифистов
Закон предусматривает возможность в мирное время альтернативной службы для приверженцев религиозных течений, учение которых запрещает брать в руки оружие. Впрочем, это не может служить основанием для отказа от мобилизации. Ведь мобилизация не означает, что верующий должен брать оружие в руки. Он может быть задействован в ремонте техники, строительстве укреплений, вывозе раненых, перевозке грузов и выполнении других функций, не связанных с использованием оружия.
Напомним, в Одесской области на ТЦК подали в суд из-за неправильных данных в реестре "Оберіг".
Также верующий церкви "свидетелей Иеговы" в Одесской области обжаловал штраф от ТЦК.
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