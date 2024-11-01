На Одещині судили чоловіка за фальшивий білий квиток

Чоловік тримає військовий квиток. Фото: ілюстративне/Економічні новини

Чоловік купив в інтернеті штамп про зняття з військового обліку і роздрукував собі військовий квиток. З таким саморобним документом він намагався перетнути кордон. Але план не спрацював.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Білгород-Дністровського міськрайонного суду.

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Подробиці справи

Підсудний відшукав в інтернеті оголошення про продаж кліше зі штампом "Знято з військового обліку". Він зателефонував за вказаним номером, зустрівся з продавцем і придбав шаблон за 2 тис. грн. Вдома, використовуючи покупку, чоловік надрукував собі військовий квиток і довідку ВЛК. Фальшиві документи він показав співробітнику СБУ на пункті пропуску "Маяки-Удобне-Паланка".

Що вирішив суд

Свою провину обвинувачений не заперечував. Суддя визнав його винним у підробленні та використанні фальшивих документів. Військовозобов'язаному призначили штраф у 17 тис. грн.

Нагадаємо, у Львові лікар-нарколог вимагав у військового гроші за те, щоб визнати його непридатним до служби. Також в Умані Черкаської області чоловік проігнорував бойову повістку від ТЦК, бо "не хотів помирати".