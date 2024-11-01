Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Мешканець Одещини сам собі зробив білий квиток — вирок суду arrow

Мешканець Одещини сам собі зробив білий квиток — вирок суду

1 листопада 2024 22:30
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
На Одещині судили чоловіка за фальшивий білий квиток
Чоловік тримає військовий квиток. Фото: ілюстративне/Економічні новини
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Чоловік купив в інтернеті штамп про зняття з військового обліку і роздрукував собі військовий квиток. З таким саморобним документом він намагався перетнути кордон. Але план не спрацював.  

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Білгород-Дністровського міськрайонного суду.

Читайте також:

Подробиці справи

Підсудний відшукав в інтернеті оголошення про продаж кліше зі штампом "Знято з військового обліку". Він зателефонував за вказаним номером, зустрівся з продавцем і придбав шаблон за 2 тис. грн. Вдома, використовуючи покупку, чоловік надрукував собі військовий квиток і довідку ВЛК. Фальшиві документи він показав співробітнику СБУ на пункті пропуску "Маяки-Удобне-Паланка".   

Що вирішив суд

Свою провину обвинувачений не заперечував. Суддя визнав його винним у підробленні та використанні фальшивих документів. Військовозобов'язаному призначили штраф у 17 тис. грн. 

Нагадаємо, у Львові лікар-нарколог вимагав у військового гроші за те, щоб визнати його непридатним до служби. Також в Умані Черкаської області чоловік проігнорував бойову повістку від ТЦК, бо "не хотів помирати".

Одеса мобілізація білий квиток Одеська область Новини Одеси

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

23:22 Зірка Челсі пішов від дружини з дітьми до гарячої красуні

22:57 Поки Захід просто чекає, РФ тренує солдат з КНДР, — Зеленський

Text

22:33 Грошей на компенсації за знищене житло більше немає, — Шуляк

22:30 Мешканець Одещини сам собі зробив білий квиток — вирок суду

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

22:10 В Одесі пролунали вибухи

22:03 Майк Тайсон розповів, де Ф'юрі помилився в бою з Усиком

Новина з відео

21:59 Хто винен у колапсі київського метрополітену — розслідування

21:44 У Херсоні пролунали потужні вибухи — що відомо

Text

21:31 Хто занедбав міст Метро та яка його доля — деталі "Наша справа"

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

23:22 Зірка Челсі пішов від дружини з дітьми до гарячої красуні

22:57 Поки Захід просто чекає, РФ тренує солдат з КНДР, — Зеленський

22:30 Мешканець Одещини сам собі зробив білий квиток — вирок суду

22:10 В Одесі пролунали вибухи

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

22:03 Майк Тайсон розповів, де Ф'юрі помилився в бою з Усиком

Новина з відео

21:59 Хто винен у колапсі київського метрополітену — розслідування

21:44 У Херсоні пролунали потужні вибухи — що відомо

21:13 Поліцейський вимагав хабар у бійця ЗСУ — що вирішив суд

20:59 ГУР здійснило масштабну DDoS-атаку на російські банки у Криму

Новина з відео

21:59 Хто винен у колапсі київського метрополітену — розслідування

20:17 Наскільки одесити готові до вступу України в ЄС

06:42 Індекс борщу — як в Україні зросли ціни на традиційну страву

Ексклюзив

04:34 Сюрпризи бюджету на наступний рік — скільки коштуватиме долар

31 жовтня 2024

06:53 ТОП-10 шкіл Одеси у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:24 Мобілізація та правила на кордоні — що зміниться з 1 листопада

Ексклюзив

04:33 Бомба сповільненої дії — що приховують глибини Чорного моря

30 жовтня 2024

06:50 ТОП-10 шкіл Харкова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Які ціни на алюміній у жовтні — вартість 1 кг кольорових металів

29 жовтня 2024

06:55 ТОП-10 шкіл Львова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

Text

22:33 Грошей на компенсації за знищене житло більше немає, — Шуляк

Text

21:31 Хто занедбав міст Метро та яка його доля — деталі "Наша справа"

Text

17:50 Чи зміняться пенсії та тарифи у листопаді — ефір Вечір.LIVE

Text

17:42 Нардепка повідомила, на що розрахований бюджет на 2025 рік

Text

15:50 Шуляк пояснила, чому зараз неможливо провести вибори

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

Text

14:53 Україна майже підійшла до максимуму споживання — коли блекаути

Text

13:02 НАТО дозволить Польщі збивати ракети — ефір День.LIVE

Text

12:57 Коли війська КНДР з'являться на фронті — прогноз бійців ЗСУ

Text

12:13 Южаніна розкрила зміни у поданні декларацій чиновників

Text

11:33 Нардеп розкритикувала збільшення видатків Рахункової палати

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

25 жовтня 2024

07:01 ПриватБанк розірвав співпрацю з клієнтом за часте користування терміналом — деталі