В Одесской области судили мужчину за фальшивый белый билет

Человек, держащий военный билет. Фото: иллюстративное/Экономические новости

Мужчина купил в интернете штамп о снятии с военного учета и распечатал себе военный билет. С таким самодельным документом он пытался пересечь границу. Но план не сработал.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Белгород-Днестровского горрайонного суда.

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Подробности дела

Подсудимый нашел в интернете объявление о продаже клише со штампом "Снят с военного учета". Он позвонил по указанному номеру, встретился с продавцом и приобрел шаблон за 2 тыс. грн. Дома, используя покупку, мужчина напечатал себе военный билет и справку ВВК. Фальшивые документы он показал сотруднику СБУ на пункте пропуска "Маяки-Удобное-Паланка".

Что решил суд

Свою вину обвиняемый не возражал. Судья признал его виновным в подлоге и использовании фальшивых документов. Военнообязанному назначен штраф в 17 тыс. грн.

Напомним, во Львове врач-нарколог требовал у военного деньги за то, чтобы признать его непригодным к службе. Также в Умани Черкасской области мужчина проигнорировал боевую повестку от ТЦК, потому что "не хотел умирать".