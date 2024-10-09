Одесит вклеїв своє фото у чужий військовий квиток

Чоловік тримає військовий квиток. Фото ілюстративне: Главком

Чоловік знайшов на вулиці чужий військово-обліковий документ і видавав його за свій. Втім, обман розкрився. Щоправда, суворо карати порушника не стали.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Приморського райсуду Одеси.

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Вклеїв фото

За матеріалами справи, чоловік підібрав загублений військовий квиток у провулку Дунаєва. Принісши документ додому, він вирвав з нього фотографію власника і вклеїв на її місце свою. Після чого носив підроблений документ з собою.

Викрили порушника, коли він показав військовий квиток поліцейському.

Що вирішив суд

Суддя визнав чоловіка винним у привласненні та підробленні документів. Його засудили до одного року і двох місяців обмеження волі. Однак, враховуючи щире каяття підсудного, покарання йому замінили одним роком випробувального строку.

Нагадаємо, у Миколаєві судили військового матроса, який поїхав у відпустку до Одеси і не повернувся до частини.

Також затримали військового з Одещини Сергія Гнезділова, який публічно пішов у СЗЧ. Таким чином він намагався привернути увагу до проблеми встановлення чітких термінів служби.