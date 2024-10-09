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Одессит присвоил чужой военный билет — как его накажут

9 октября 2024 22:30
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Одессит вклеил свое фото в чужой военный билет
Человек, держащий военный билет. Фото иллюстративное: Главком
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Мужчина нашел на улице чужой военно-учетный документ и выдавал его за свой. Впрочем, обман раскрылся. Правда, строго наказывать нарушителя не стали.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Приморского райсуда Одессы.

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Вклеил фото

По материалам дела, мужчина подобрал утерянный военный билет в переулке Дунаева. Принеся документ домой, он вырвал из него фотографию владельца и вклеил на его место свое. После чего носил поддельный документ с собой.

Разоблачили нарушителя, когда он показал военный билет полицейскому.

Что решил суд

Судья признал мужчину виновным в присвоении и подлоге документов. Его приговорили к одному году и двум месяцам ограничения свободы. Однако, учитывая искреннее раскаяние подсудимого, наказание ему заменили одним годом испытательного срока.

Напомним, в Николаеве судили военного матроса, уехавшего в отпуск в Одессу и не вернувшегося в часть.

Также задержали военного из Одесчины Сергея Гнездилова, публично ушедшего в СЗЧ. Таким образом, он пытался привлечь внимание к проблеме установления четких сроков службы.

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