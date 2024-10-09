Одессит вклеил свое фото в чужой военный билет

Одессит присвоил чужой военный билет — как его накажут
Мужчина нашел на улице чужой военно-учетный документ и выдавал его за свой. Впрочем, обман раскрылся. Правда, строго наказывать нарушителя не стали.
Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Приморского райсуда Одессы.
Вклеил фото
По материалам дела, мужчина подобрал утерянный военный билет в переулке Дунаева. Принеся документ домой, он вырвал из него фотографию владельца и вклеил на его место свое. После чего носил поддельный документ с собой.
Разоблачили нарушителя, когда он показал военный билет полицейскому.
Что решил суд
Судья признал мужчину виновным в присвоении и подлоге документов. Его приговорили к одному году и двум месяцам ограничения свободы. Однако, учитывая искреннее раскаяние подсудимого, наказание ему заменили одним годом испытательного срока.
Напомним, в Николаеве судили военного матроса, уехавшего в отпуск в Одессу и не вернувшегося в часть.
Также задержали военного из Одесчины Сергея Гнездилова, публично ушедшего в СЗЧ. Таким образом, он пытался привлечь внимание к проблеме установления четких сроков службы.
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