У Миколаєві військовий матрос не повернувся з відпустки — вирок суду

Ленінський райсуд Миколаєва. Фото: суд

Військовий матрос пішов у відпустку і зник. Затримали його лише через вісім місяців. Чоловіка судили за нез'явлення на службу без поважних причин.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Ленінського райсуду Миколаєва.

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Подробиці справи

Матрос служив стрільцем-зенітником зенітно-ракетного взводу роти охорони військової частини. У листопаді минулого року він отримав частину щорічної відпустки тривалістю п'ятнадцять діб. Коли ж строк сплив, назад до частини військовий не з'явився і про своє місцеперебування командуванню не повідомив.

Більше восьми місяців чоловік жив в Одесі та інших містах, приховуючи свою належність до ЗСУ. Затримали його тільки 19 серпня цього року.

Що вирішив суд

Підсудний повністю визнав свою провину і пішов на угоду з прокурором. Наступні п'ять років він проведе у в'язниці.

Нагадаємо, у Миколаєві винесли вирок чоловікові, який написав заяву про відмову від мобілізації, бо не хотів брати до рук зброю.

Раніше на Одещині на ТЦК подали до суду через неправильні дані в реєстрі "Оберіг".