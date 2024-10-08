У Миколаєві військовий матрос не повернувся з відпустки — вирок суду

Поїхав у відпустку до Одеси і не повернувся — у Миколаєві засудили військового
Військовий матрос пішов у відпустку і зник. Затримали його лише через вісім місяців. Чоловіка судили за нез'явлення на службу без поважних причин.
Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Ленінського райсуду Миколаєва.
Подробиці справи
Матрос служив стрільцем-зенітником зенітно-ракетного взводу роти охорони військової частини. У листопаді минулого року він отримав частину щорічної відпустки тривалістю п'ятнадцять діб. Коли ж строк сплив, назад до частини військовий не з'явився і про своє місцеперебування командуванню не повідомив.
Більше восьми місяців чоловік жив в Одесі та інших містах, приховуючи свою належність до ЗСУ. Затримали його тільки 19 серпня цього року.
Що вирішив суд
Підсудний повністю визнав свою провину і пішов на угоду з прокурором. Наступні п'ять років він проведе у в'язниці.
Нагадаємо, у Миколаєві винесли вирок чоловікові, який написав заяву про відмову від мобілізації, бо не хотів брати до рук зброю.
Раніше на Одещині на ТЦК подали до суду через неправильні дані в реєстрі "Оберіг".
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