В Николаеве военный матрос не вернулся из отпуска — приговор суда

Ленинский райсуд Николаева. Фото: суд

Военный матрос ушел в отпуск и скрылся. Задержали его только спустя восемь месяцев. Мужчину судили за неявку на службу без уважительных причин.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Ленинского райсуда Николаева.

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Подробности дела

Матрос служил стрелком-зенитчиком зенитно-ракетного взвода роты охраны воинской части. В ноябре прошлого года он получил часть ежегодного отпуска продолжительностью пятнадцати суток. Когда же срок истек, обратно в часть военный не явился и о своем местонахождении командованию не сообщил.

Более восьми месяцев мужчина жил в Одессе и других городах, скрывая свою принадлежность к ВСУ. Задержали его только 19 августа этого года.

Что решил суд

Подсудимый полностью признал свою вину и пошел на соглашение с прокурором. Следующие пять лет он проведет в тюрьме.

Напомним, в Николаеве вынесли приговор мужчине, который написал заявление об отказе от мобилизации, потому что не хотел брать в руки оружие.

Ранее в Одесской области на ТЦК подали в суд из-за неправильных данных в реестре "Оберіг".