Сергія Гнезділова затримали — подробиці

Сергій Гнезділов у військовій формі. Фото: Facebook

Правоохоронці затримали військового 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергія Гнезділова. Наприкінці вересня він публічно заявив, що самовільно залишає частину. Тепер його підозрюють у дезертирстві.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

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Правоохоронці встановили місцезнаходження Сергія Гнезділова і провели там обшук. Його дії кваліфікували як дезертирство. Зазначимо, що такий вчинок в умовах воєнного стану карається ув'язненням на строк від п'яти до дванадцяти років.

Затримання Сергія Гнезділова. Фото: Офіс генпрокурора

Хто такий Сергій Гнезділов

Сергій Гнезділов народився у місті Вилкове на Одещині. У 2019 році він пішов добровольцем до Збройних Сил України, брав участь у боях у Донецькій області. Одеситам він відомий, у першу чергу, як засновник фестивалю сучасної української культури "ВиделкаFest" у своєму рідному місті.

Наприкінці вересня військовий написав у Facebook, що самовільно залишив частину. Таким чином він прагнув привернути увагу до потреби встановити чіткі терміни служби для мобілізованих.

Раніше у ЗСУ пояснили, що потрібно для демобілізації військовослужбовців.