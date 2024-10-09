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Военного из Одесчины, публично ушедшего в СОЧ, задержали — что ему угрожает

9 октября 2024 15:56
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Сергея Гнездилова задержали — подробности
Сергей Гнездилов в военной форме. Фото: Facebook
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Правоохранители задержали военного 56-й отдельной мотопехотной бригады Сергея Гнездилова. В конце сентября он публично заявил, что самовольно покидает часть. Теперь его подозревают в дезертирстве.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

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Правоохранители установили местонахождение Сергея Гнездилова и провели там обыск. Его действия квалифицировали как дезертирство. Отметим, что такой поступок в условиях военного положения наказывается заключением на срок от пяти до двенадцати лет.

Военного из Одесчины, публично ушедшего в СОЧ, задержали — что ему угрожает - фото 1
Задержание Сергея Гнездилова. Фото: Офис генпрокурора

Кто такой Сергей Гнездилов

Сергей Гнездилов родился в городе Вилково в Одесской области. В 2019 году он пошел добровольцем в Вооруженные Cилы Украины, участвовал в боях в Донецкой области. Одесситам он известен, в первую очередь, как основатель фестиваля современной украинской культуры "ВилкаFest" в своем родном городе.

В конце сентября военный написал в Facebook, что самовольно покинул часть. Таким образом, он стремился привлечь внимание к необходимости установить четкие сроки службы для мобилизованных.

Ранее в ВСУ объяснили, что нужно для демобилизации военнослужащих.

Одесская область военные Новости Одессы дезертир демобилизация

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