Мешканці Одеси та області залишилися без водопостачання — де саме

Відсутність води у крані. Фото: УНІАН

Сьогодні, 29 січня, частина мешканців Одеси та області залишилася без води. Постачання людям планують повернути від 17:00 до 19:00, проте час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води в Одесі

Старосінна площа, 2-6;

вул. Пушкінська, 72-76;

вул. Рішельєвська, 63-73;

вул. Пантелеймонівська, 19-70;

просп. Шевченка, 31

Де немає води в Одеській області

Ж/М Ліски — усі будинки;

Ж/М Крижанівка — усі будинки.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Нагадаємо, у Міністерстві енергетики повідомили, що підвищувати тарифи на світло до кінця опалювального сезону 2023/24 не планується. Україна буде нарощувати потужності генерації.

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