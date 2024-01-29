Мешканці Одеси та області залишилися без водопостачання — де саме
29 січня 2024 12:45
Відсутність води у крані. Фото: УНІАН
Сьогодні, 29 січня, частина мешканців Одеси та області залишилася без води. Постачання людям планують повернути від 17:00 до 19:00, проте час робіт може змінюватися.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
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Де немає води в Одесі
- Старосінна площа, 2-6;
- вул. Пушкінська, 72-76;
- вул. Рішельєвська, 63-73;
- вул. Пантелеймонівська, 19-70;
- просп. Шевченка, 31
Де немає води в Одеській області
- Ж/М Ліски — усі будинки;
- Ж/М Крижанівка — усі будинки.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Нагадаємо, у Міністерстві енергетики повідомили, що підвищувати тарифи на світло до кінця опалювального сезону 2023/24 не планується. Україна буде нарощувати потужності генерації.
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