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Мешканці Одеси та області залишилися без водопостачання — де саме

29 січня 2024 12:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Мешканці Одеси та області залишилися без водопостачання — де саме
Відсутність води у крані. Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 29 січня, частина мешканців Одеси та області залишилася без води. Постачання людям планують повернути від 17:00 до 19:00, проте час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води в Одесі

  • Старосінна площа, 2-6;
  • вул. Пушкінська, 72-76;
  • вул. Рішельєвська, 63-73;
  • вул. Пантелеймонівська, 19-70;
  • просп. Шевченка, 31 

Де немає води в Одеській області

  • Ж/М Ліски — усі будинки; 
  • Ж/М Крижанівка — усі будинки. 

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Нагадаємо, у Міністерстві енергетики повідомили, що підвищувати тарифи на світло до кінця опалювального сезону 2023/24 не планується. Україна буде нарощувати потужності генерації.

Також ми писали про те, що у 2024 році держава продовжує надавати допомогу з оплати житлово-комунальних послуг. Відомі правила з оформлення субсидії на опалювальний період.

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