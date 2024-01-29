Жители Одессы и области остались без водоснабжения — где именно
29 января 2024 12:45
Отсутствие воды в кране. Фото: УНИАН
Сегодня, 29 января, часть жителей Одессы и области осталась без воды. Снабжение людям планируют вернуть с 17:00 до 19:00, однако время работ может меняться.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
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Где нет воды в Одессе
- Старосенная площадь, 2-6;
- ул. Пушкинская, 72-76;
- ул. Ришельевская, 63-73;
- ул. Пантелеймоновская, 19-70;
- просп. Шевченко, 31
Где нет воды в Одесской области
- Ж/М Лески — все дома;
- Ж/М Крыжановка — все дома.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Напомним, в Министерстве энергетики сообщили, что повышать тарифы на свет до конца отопительного сезона 2023/24 не планируется. Украина будет наращивать мощности поколения.
Также мы писали о том, что в 2024 году государство продолжает оказывать помощь по оплате жилищно-коммунальных услуг. Известны правила оформления субсидии на отопительный период.
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