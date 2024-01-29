Жители Одессы и области остались без водоснабжения — где именно

Отсутствие воды в кране. Фото: УНИАН

Сегодня, 29 января, часть жителей Одессы и области осталась без воды. Снабжение людям планируют вернуть с 17:00 до 19:00, однако время работ может меняться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Старосенная площадь, 2-6;

ул. Пушкинская, 72-76;

ул. Ришельевская, 63-73;

ул. Пантелеймоновская, 19-70;

просп. Шевченко, 31

Где нет воды в Одесской области

Ж/М Лески — все дома;

Ж/М Крыжановка — все дома.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Напомним, в Министерстве энергетики сообщили, что повышать тарифы на свет до конца отопительного сезона 2023/24 не планируется. Украина будет наращивать мощности поколения.

Также мы писали о том, что в 2024 году государство продолжает оказывать помощь по оплате жилищно-коммунальных услуг. Известны правила оформления субсидии на отопительный период.