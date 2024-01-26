Мешканці Одеського району залишилися без води — де саме

Відсутність води у крані. Фото: Freepick

Сьогодні, 26 січня, частина мешканців Одеси та Одеського району залишилася без води. Постачання людям планують повернути до 18:00, проте час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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вул. Дача Ковалевського — усі будинки;

вул. Рибакова та провулки — усі будинки.

Де немає води в Одеській області

Ж/М Лиманка — усі будинки;

Чорноморка — усі будинки;

Червоний Хутір — усі будинки;

Ж/М Совіньйон — усі будинки;

Царське село — усі будинки;

сел. Мізікевича — усі будинки.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Нагадаємо, у Міністерстві енергетики повідомили, що підвищувати тарифи на світло до кінця опалювального сезону 2023/24 не планується. Україна буде нарощувати потужності генерації.

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