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Мешканці Одеського району залишилися без води — де саме

26 січня 2024 12:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Мешканці Одеського району залишилися без води — де саме
Відсутність води у крані. Фото: Freepick
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 26 січня, частина мешканців Одеси та Одеського району залишилася без води. Постачання людям планують повернути до 18:00, проте час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води в Одесі

  • вул. Дача Ковалевського — усі будинки;
  • вул. Рибакова та провулки — усі будинки. 

Де немає води в Одеській області

  • Ж/М Лиманка — усі будинки; 
  • Чорноморка — усі будинки;
  • Червоний Хутір — усі будинки;
  • Ж/М Совіньйон — усі будинки;
  • Царське село — усі будинки;
  • сел. Мізікевича — усі будинки.

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Нагадаємо, у Міністерстві енергетики повідомили, що підвищувати тарифи на світло до кінця опалювального сезону 2023/24 не планується. Україна буде нарощувати потужності генерації.

Також ми писали про те, що у 2024 році держава продовжує надавати допомогу з оплати житлово-комунальних послуг. Відомі правила з оформлення субсидії на опалювальний період.

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ремонт
аварія
Одеська область
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