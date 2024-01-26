Мешканці Одеського району залишилися без води — де саме
26 січня 2024 12:45
Відсутність води у крані. Фото: Freepick
Сьогодні, 26 січня, частина мешканців Одеси та Одеського району залишилася без води. Постачання людям планують повернути до 18:00, проте час робіт може змінюватися.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
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- вул. Дача Ковалевського — усі будинки;
- вул. Рибакова та провулки — усі будинки.
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- Ж/М Лиманка — усі будинки;
- Чорноморка — усі будинки;
- Червоний Хутір — усі будинки;
- Ж/М Совіньйон — усі будинки;
- Царське село — усі будинки;
- сел. Мізікевича — усі будинки.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Нагадаємо, у Міністерстві енергетики повідомили, що підвищувати тарифи на світло до кінця опалювального сезону 2023/24 не планується. Україна буде нарощувати потужності генерації.
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