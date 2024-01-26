Жители Одесского района остались без воды — где именно

Отсутствие воды в кране. Фото: Freepick

Сегодня, 26 января, часть жителей Одессы и Одесского района осталась без воды. Снабжение людям планируют вернуть к 18:00, однако время работ может меняться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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ул. Дача Ковалевского — все дома;

ул. Рыбакова и переулки — все дома.

Где нет воды в Одесской области

Ж/М Лиманка — все дома;

Черноморка — все дома;

Красный Хутор — все дома;

Ж/М Совиньон — все дома;

Царское село — все дома;

пос. Мизикевича — все дома.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Напомним, в Министерстве энергетики сообщили, что повышать тарифы на свет до конца отопительного сезона 2023/24 не планируется. Украина будет наращивать мощности поколения.

Также мы писали о том, что в 2024 году государство продолжает оказывать пособие по оплате жилищно-коммунальных услуг. Известны правила оформления субсидии на отопительный период.