Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Жители Одесского района остались без воды — где именно arrow

Жители Одесского района остались без воды — где именно

26 января 2024 12:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Жители Одесского района остались без воды — где именно
Отсутствие воды в кране. Фото: Freepick
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 26 января, часть жителей Одессы и Одесского района осталась без воды. Снабжение людям планируют вернуть к 18:00, однако время работ может меняться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

Читайте также:

Где нет воды в Одессе

  • ул. Дача Ковалевского — все дома;
  • ул. Рыбакова и переулки — все дома.

Где нет воды в Одесской области

  • Ж/М Лиманка — все дома;
  • Черноморка — все дома;
  • Красный Хутор — все дома;
  • Ж/М Совиньон — все дома;
  • Царское село — все дома;
  • пос. Мизикевича — все дома.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Напомним, в Министерстве энергетики сообщили, что повышать тарифы на свет до конца отопительного сезона 2023/24 не планируется. Украина будет наращивать мощности поколения.

Также мы писали о том, что в 2024 году государство продолжает оказывать пособие по оплате жилищно-коммунальных услуг. Известны правила оформления субсидии на отопительный период.

коммунальные услуги
Одесса
ремонт
авария
Одесская область
водоснабжение
Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме