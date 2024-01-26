Жители Одесского района остались без воды — где именно
26 января 2024 12:45
Отсутствие воды в кране. Фото: Freepick
Сегодня, 26 января, часть жителей Одессы и Одесского района осталась без воды. Снабжение людям планируют вернуть к 18:00, однако время работ может меняться.
Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".
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Где нет воды в Одесской области
- Ж/М Лиманка — все дома;
- Черноморка — все дома;
- Красный Хутор — все дома;
- Ж/М Совиньон — все дома;
- Царское село — все дома;
- пос. Мизикевича — все дома.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Напомним, в Министерстве энергетики сообщили, что повышать тарифы на свет до конца отопительного сезона 2023/24 не планируется. Украина будет наращивать мощности поколения.
Также мы писали о том, что в 2024 году государство продолжает оказывать пособие по оплате жилищно-коммунальных услуг. Известны правила оформления субсидии на отопительный период.
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