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Мешканці центру Одеси залишаться до вечора без світла — причини

5 грудня 2023 11:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Мешканці центру Одеси залишаться до вечора без світла — причини
Енергетик працює на лініях. Фото: ДТЕК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 5 грудня, сотні одеситів залишилися без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до вечора. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла

Центральний РЕМ: 

  • вул. Леонтовича, 4,
  • бульв. Лідерсовський, 15, 17, 17а,
  • вул. Віри Інбер, 11/13, 11/13б, 11/корп.13,12,15,17,
  • вул. Велика Арнаутська, 18, 22,
  • вул. Осипова, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 42, 44, 46.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, раніше очільник Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус наголосив, що країна достатньо готова до зими. За його словами, наразі триває робота над тим, щоб у всіх громадян було світло і тепло.

Також ми писали, що взимку енергетики радять українцям дотримуватись певних правил, щоб не перевантажувати енергосистему в години пік. Це допоможе уникнути відключень світла. 

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