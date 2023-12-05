Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Жители центра Одессы останутся до вечера без света — причины arrow

Жители центра Одессы останутся до вечера без света — причины

5 декабря 2023 11:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Жители центра Одессы останутся до вечера без света — причины
Энергетик работает на линиях. Фото: ДТЭК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 5 декабря, сотни одесситов остались без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к вечеру. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Читайте также:

Где не будет света

Центральный РЭС:

  • ул. Леонтовича, 4,
  • бульв. Лидерсовский, 15, 17, 17а,
  • ул. Веры Инбер, 11/13, 11/13б, 11/корп.13,12,15,17,
  • ул. Большая Арнаутская, 18, 22,
  • ул. Осипова, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 42, 44, 46.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, ранее глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус подчеркнул, что страна достаточно готова к зиме. По его словам, сейчас идет работа над тем, чтобы у всех граждан было светло и тепло.

Также мы писали, что зимой энергетики советуют украинцам соблюдать определенные правила, чтобы не перегружать энергосистему в часы пик. Это поможет избежать отключений света.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Глава Фонда госимущества назвал предприятия большой приватизации - 80x80

Глава Фонда госимущества назвал предприятия большой приватизации

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

Актуальное по теме